محافظ الغربية يناقش مشروعات الرصف والتطوير بالمدن

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعا بحضور الدكتور احمد عطا نائب محافظ الغربية مع مديري شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، ومديرية الري و هيئة الطرق ، حي ثان طنطا ضمن الاجتماعات الدورية لمناقشة مشروعات الرصف والتطوير بالمحافظة، ضمن خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وناقش المحافظ مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها في محافظة الغربية مشيراً إلى ضرورة التنسيق المستمر بين شركات المرافق ورؤساء المدن فيما يخص أعمال الرصف.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيقًا لخططإلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الامكانات المتاحة وبذل مزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات مشيراً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتذليل العقبات ونهو الأعمال في المواعيد المحددة وفقاً للجدول الزمني المقرر وطبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المحددة.