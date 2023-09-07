سلمى أبوضيف تنافش عارضات الأزياء بالأحمر الجريء

تعد الفنانة الشابة سلمى أبوضيف من أبرز نجمات الفن أناقة ورقي واهتماما بعالم الموضة العالمية لتتصدر أشهر مجالات الموضة العالمية.

سلمى أبو ضيف تسير على خطى عارضات الأزياء العالميات

وبدت سلمى أبو ضيف بإطلالة ساحرة، تسير على خطى عارضات الأزياء العالميات، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، يمزج بين الأنوثة والجرأة في آن واحد، صمم من قماش ناعم باللون الأحمر الجريء، فيما انتعلت صندلا بكعب عال بنفس اللون، الفستان عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي.

وأكلمت فخامة إطلالتها بالمجوهرات المرصعه بالاحجار الكريمة مع الألماس.

اما من الناحية الجمالية، اختارت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود.

وتنجذب سلمى للأزياء الجريئة المتناغمة مع أحدث صحيات الموضة لتبرز منحنيات قوامها كأشهر عارضات الأزياء في العالم ولا تخشى أن تطل بالتصاميم المثيرة وهذا ما جعلها محط اهتمام وإعجاب متابعيها أينما ظهرت.

سلمى أبوضيف

سلمى أبوضيف (2 فبراير 1994 -) ممثلة وعارضة أزياء مصرية.

حياتها

ولدت في 2 فبراير 1993 بمدينة القاهرة، وحصلت على شهادة بكالوريوس إعلام من جامعة مصر الدولية. بدأت العمل في سن 16 كمذيعة راديو «رحاب إف إم» على الإنترنت. إلى جانب عملها كعارضة أزياء. شاركت في حدث الاحتفال بالعيد الأول لمجلة «فوغ آرابيا»، وظهرت على غلاف المجلة بمشاركة: صبا مبارك، شيرين رضا، هيا عبد السلام وأمل بوشوشة.