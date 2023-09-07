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الخميس 07 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الحوار الوطني.. محمد رياض يطالب بإدراج المهرجان القومي للمسرح في خطة الموازنة

جلسة لجنة الثقافة
جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية

قال الفنان محمد رياض إن مهرجان المسرح المصرى أكثر من 95% من رواده كانوا شبابا.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، مؤكدا أن مهرجان المسرح من أهم المهرجانات فى مصر ولم يدرج فى موازنة المهرجانات حتى الآن.

إدراج المهرجان القومى للمسرح المصرى فى خطة الموازنة للمهرجانات

وطالب الفنان محمد رياض بأن يدرج المهرجان القومى للمسرح المصرى فى خطة الموازنة للمهرجانات.

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