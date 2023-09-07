الحوار الوطني.. محمد رياض يطالب بإدراج المهرجان القومي للمسرح في خطة الموازنة

قال الفنان محمد رياض إن مهرجان المسرح المصرى أكثر من 95% من رواده كانوا شبابا.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، مؤكدا أن مهرجان المسرح من أهم المهرجانات فى مصر ولم يدرج فى موازنة المهرجانات حتى الآن.

إدراج المهرجان القومى للمسرح المصرى فى خطة الموازنة للمهرجانات

وطالب الفنان محمد رياض بأن يدرج المهرجان القومى للمسرح المصرى فى خطة الموازنة للمهرجانات.

لمتابعة المزيد من الأخبار على قناة بوابة الوفد الإلكترونية بالواتساب

https://whatsapp.com/channel/0029Va1bE9b3QxRttrSRrr2u