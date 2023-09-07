مي سليم بالكريستال تعيد أمجاد شريهان

اعتادت الفنانة مي سليم على مواكبة الموضة لاختيار ما يبرز قوامها ويتناغم مع ذوقها الرفيع أينما ظهرت وهذا ما فعلته في احدث ظهور لها بالإنستجرام.

وبدت مي سليم تشبه نجمات الفن في فوازير رمضان لتعلن أن الكريستال اللامع ابرز ما يميز إطلالتها اينما وجدت، حيث ارتدت جمبسوت انيق صمم من قماش التل المرصع بحبات الكريستال على خطى النجمة شريهان، ينتمي الجمبسوت بقصة الكب، ليعكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي فيما انتعلت صندلا بكعب عال.

أما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم وراء ظهرها، ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.



مي سليم



مي سليم (6 نوفمبر 1983 -) مغنية وممثلة أردنية.

عن حياتها

ولدت في ابو ظبي في الإمارات العربية المتحدة من أب فلسطيني وأم لبنانية، وهي شقيقة الفنانة ميس حمدان والإعلامية دانا حمدان، درست إدارة الأعمال بالأكاديمية البحرية. وفي نوفمبر 2010 عُقد قرانها على رجل الأعمال المصري «علي الرفاعي» وفي أكتوبر 2011 أنجبت طفلتها الأولى «لي لي» انفصلت عن زواجها بعام 2012. وفي عام 2018 تزوجت من الممثل «وليد فواز»، لكن تلك الزيجة لم تستمر سوى شهر واحد فقط.

الحياة الفنية

عملت كموديل في الكليبات الغنائية في بداياتها الفنية، مثل كليب «عيني» لهشام عباس وحميد الشاعري، وقدمت منذ بداية مشوارها الفني ثلاث ألبومات منها: «قلبي بيحلم» وهو أول ألبوم غنائي تقدمه ثم ألبوم «إحلوت الأيام»، ثم ألبوم «لينا كلام بعدين» وقدمت كليب «طال» من إخراج رامي محمد، وقدمت كذلك أغنية «أكيد في مصر» وأغنية «هو ده» التي تم تصويرها أيضا في لبنان، بالإضافة إلي أغنية «أحسن ناس» مع المغني محمود العسيلي ثم أغنية «سيبه» ثم أغنية «مين الي قلك عني» وأيضاً أغنية «سكتالو»، اتجهت بالفترة الأخيرة إلى مجال التمثيل في السينما والتلفزيون في مصر وعملت بأدوار عدة، كما شاركت شقيقاتها ميس ودانا تقديم برنامج التوك شو «حساء الأخوات» على شبكة أو إس إن عام 2012.