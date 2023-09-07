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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

معرض أثري بمتحف كفر الشيخ للاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية

متحف كفر الشيخ
متحف كفر الشيخ

 ينظم متحف كفر الشيخ معرضاً أثرياً مؤقتاً لإلقاء الضوء على نشأة الكتابة في مصر القديمة وتطورها عبر العصور، تحت عنوان “الكتابات عبر العصور"، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية والذي يوافق يوم 8 سبتمبر من كل عام.

أوضح الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ، أن المعرض سوف يستمر حتى 15 أكتوبر2023، ليعرض ثماني لوحات عليها نصوص كتابية باللغات المختلفة التي وجدت في مصر القديمة، من أهمها لوحة كاتب مصنوعة من الخشب بها تجاويف لحفظ الحبر المستخدم في الكتابة، وكتلة حجرية غير منتظمة الشكل عليها كتابة بالخط الهيراطيقي، وختم مستطيل الشكل من البرونز عليه سطرين من الحروف اللاتينية، وقطعة من الحجر الجيري مكسورة عليها نص باللغة اليونانية القديمة.

جدير بالذكر أن متحف كفر الشيخ يُعد النافذة التي تسلط الضوء على التُراث الثقافي والحضاري لمحافظة كفر الشيخ باعتبارها أحد أهم محافظات الوجه البحري من الناحية الأثرية، حيث تحتوي على العديد من المواقع الأثرية التي ترجع إلى مختلف العصور من أبرزها مدينتي بوتو وسخا. 

ترجع فكرة إنشاء المتحف إلى عام 1992، عندما خصصت المحافظة قطعة أرض لبنائه، وفي عام 2017 تم توقيع بروتوكول تعاون بشأنه بين وزارة السياحة والآثار ومحافظة كفر الشيخ، وتفضل فخامة رئيس الجمهورية بافتتاحه، عبر الفيديو كونفرانس، عام 2020.

يتكون المتحف من طابق واحد يعرض مجموعة من المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في مدينة بوتو القديمة وغيرها من المواقع الأثرية بكفر الشيخ، بالإضافة إلى عرض تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة كالطب البشري والبيطري والصيدلة، وكذلك بعض الموضوعات ذات الصلة بمدينة فوه ذات التراث الإسلامي الثري. كما يوجد أيضا قاعات للتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، بالإضافة إلى مبنى للخدمات.

 

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