فوضى بعين شمس الشرقية

نعانى نحن سكان عين شمس الشرقية بالقاهرة خاصة شوارع فلسطين وأحمد عرابى ومصطفى حافظ والشوارع المحيطة بها من شارع جسر السويس، فالباعة الجائلون الذين احتلوا الشوارع والميادين والحديقة الموازية لجسر السويس حولوها إلى «كوفى شوبات» تسهر طوال الليل وتقدم الشيشة والمخدرات وكل الممنوعات، وانتشرت الأكشاك بدون ترخيص وسرقة التيار الكهرباء، والمقاهى تعمل لمدة 24 ساعة دون توقف ومكبرات صوت الباعة الجائلين تقلق الناس ولا يوجد مكان للمشاة لا على الرصيف ولا على الشارع.

نستغيث بمحافظ القاهرة ونائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية ورئيس حى عين شمس لإنقاذ ما يمكن إنقاذه رحمة بالأهالى وأسوة بالمناطق الأخرى.

عن أهالى المنطقة

أحمد النمر