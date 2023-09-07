بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي وروسيا الودية.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي وروسيا الودية.. يلا شوت ، وتحتضن مصر قريبًا مواجهتين ودّيتين مهمتين تجمع بين المنتخب المصري الأولمبي ومنتخب روسيا الأولمبي، وذلك في إطار استعداد الفريقين للمشاركة في الاستحقاقات الدولية القادمة، وعلى وجه الخصوص أولمبياد باريس 2024.

بعد أداء مخيب للآمال في البطولة الأفريقية تحت 23 عامًا الأخيرة، يطمح المنتخب المصري الأولمبي في تحقيق تحسن ملموس واستعادة ثقة الجماهير. هذه المباراتان الوديتان تأتي في سياق تجهيز الفريق وقياس مدى جاهزيته للتألق في منافسات أولمبياد باريس 2024.

بعد تأهل المنتخب الأولمبي المصري إلى نهائيات أولمبياد باريس 2024، ينظر الآن الجهاز الفني المشرف على الفريق إلى تحضيره لهذا الحدث الرياضي العالمي الكبير. سيتعين على المنتخب الأولمبي مواجهة روسيا مرتين في الفترة بين 7 و11 سبتمبر الجاري، وهذا ما دفع المدرب البرازيلي روجيريو ميكالي لاجتماع فريقه في معسكر مغلق.

يُتوقع أن يستفيد مدرب المنتخب من هذا المعسكر لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة النهائية التي سيعتمدها في المباراتين، وذلك لفحص جاهزية اللاعبين وتقييم احتياجات الفريق للتأهيل النهائي قبل بدء البطولة.

قائمة منتخب مصر الأولمبي لمباراتي روسيا

حراسة المرمى: حمزة علاء، على محمد سيحا، محمد أحمد السيد، باشا محمد باشا

خط الدفاع: حاتم سكر، محمد طارق، أحمد السيد عبدالنبي، أحمد عيد، محمد سمير، خالد محمد عوض، محمد حمدي، محمد مغربي، عمر فايد.

خط الوسط: محمود صابر، أحمد نبيل كوكا، رأفت خليل، محمود جهاد، على زعزع، مصطفى سعد ميسي، أحمد فوزي، عربي بدر، محمد شحاته، أحمد نادر حواش، أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: عبدالرحمن أجويرو، بلال مظهر.

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موعد مباراتي منتخب مصر الأولمبي القادمة ضد روسيا والقنوات الناقلة

التاريخ المباراة توقيت مصر والسعودية توقيت الإمارات القنوات الناقلة 7 سبتمبر

مصر - روسيا

20:00 21:00 أون تايم سبورتس

11 سبتمبر

روسيا - مصر 20:00 21:00

أون تايم سبورتس



الملعب: ملعب السويس الجديد

البطولة: مباراة ودية

معلق المباراة: غير محدد

حكم المباراة: غير محدد

تشكيلة المنتخب المصري المتوقعة أمام روسا