بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وروسيا الودية 2023 يلا شوت اليوم الخميس 7/9/2023

بينما يتطلع مشجعو منتخب مصر لكرة القدم بفارغ الصبر إلى المباراة الحاسمة ضد منتخب إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا، يجدون أنفسهم في حالة من الحماس والتوتر المتزايدين. ورغم أن منتخب مصر قد حسم تأهله إلى النهائيات بغض النظر عن نتيجة المباراة المنتظرة اليوم، إلا أن الهدف الأسمى للفراعنة هو تحقيق الفوز واسترداد مكانتهم بعد هزيمتهم المفاجئة أمام إثيوبيا في بداية مرحلة التصفيات.

من المعروف أن مشجعي كرة القدم في مصر يمتلكون شغفًا كبيرًا بمنتخبهم الوطني، ومن المتوقع أن يتجمع الآلاف في الملاعب وأمام شاشات التلفزيون لمتابعة هذه المواجهة المهمة.

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا

من المقرر أن يكون موعد مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا الجمعة 8 سبتمبر 2023 عند الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، و الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، و الساعة الثامنة مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبيى، وأبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا

من المقرر أن تنقل قناة بي إن سبورتس مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا وذلك عبر ترددها الفضائي المشفر، و سيلتقي منتخب مصر ذد إثيوبيا الجمعة الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا مجاناً

يمكن لراغبي مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا متابعة مباراة مصر وإثيوبيا عبر قناة أون تايم سبورتس الأرضية حيث يسمج الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للدولة صاحبة الأرض نقل المباراة عبر قناتها الأرضية مجاناً.

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تردد قناة أون تايم سبورتس الأرضية الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

يمكن لراغبي مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا متابعة مباراة مصر وإثيوبيا عبر التردد التاليى:

التردد: 11861

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

تصحيح الخطأ: 6/5

مع اقتراب موعد المباراة الودية بين منتخب مصر الأولمبي ومنتخب روسيا الأولمبي، يشهد المنتخب المصري استعدادات مكثفة لهذا اللقاء الهام. الجدير بالذكر أن هذه المباراة تأتي ضمن استعدادات المنتخب لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024، وتثير اهتماماً كبيراً بين عشاق كرة القدم نظرًا لأنها محصورة للاعبين دون سن 23 عامًا.

أقيمت تدريبات قوية أمس للمنتخب الأولمبي في استاد السويس، حيث يقيم المنتخب في معسكره الخاص بالعين السخنة منذ يوم الاثنين الماضي. يتضمن هذا المعسكر سلسلة من التدريبات والتجارب التي تهدف إلى تحسين أداء اللاعبين وتجهيزهم للمنافسات القادمة.

يجدر بالذكر أن منتخب مصر الأولمبي حقق تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 بعد أداء مميز وفوزه بالميدالية الفضية في بطولة الأمم الأفريقية للشباب دون 23 سنة.

عشاق كرة القدم ينتظرون هذه المباراة بشغف، ويمكنهم متابعتها عبر القنوات المفتوحة المختلفة التي ستنقل المباراة مباشرة اليوم. تتجه أنظار الجماهير إلى أداء منتخب مصر الأولمبي في هذه المواجهة وتطلعاته في تحقيق النجاح في المستقبل.