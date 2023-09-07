مياه الفيوم تشدد على زيادة معدلات التنفيذ بمشروعات "حياة كريمة"

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، على ضرورة زيادة معدلات التنفيذ وسرعة نهو الأعمال وإزالة المعوقات والصعوبات بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والجاري الانتهاء من تنفيذها بمركزي اطسا، ويوسف الصديق، مع مراعاة تحقيق الجودة والكفاءة المطلوبة، وضرورة استجابة شركات المقاولات للملاحظات التي يتم رصدها والعمل على تلافيها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المهندس محمد عبد الجليل النجار بمكتبه بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة، وبحضور المهندس محمد عطية استشاري الشركة القابضة ووحدة متابعة مشروعات حياه كريمة بالشركة وممثلي استشاري المالك مكتب الدراسات والتصميمات العمرانية وشركات المقاولات المنفذة للمشروعات .

نسب التنفيذ فى المشروعات

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء خزان ورافع مياه يادم غالب بمركز اطسا والزي بلغت نسبة تنفيذه بواقع ٨٥٪ وخزان ورافع مياه كحك بنسبة تنفيذ ٨٠٪بمركز يوسف الصديق وخزان ورافع مياه قصر الجبالي بنسبة تنفيذ ٦٣٪ وتم الإتفاق على زيادة معدلات التنفيذ بتلك الخزانات ليتسنى للشركة تشغيلها فى أقرب وقت ممكن

كم تم خلال الاجتماع مناقشة معدلات التنفيذ بمحطه مياه قحافه بنسبة تنفيذ ٧٥٪ للأعمال المدنية ودراسة المعوقات وكيفيه التغلب عليها مع مقاول الأعمال ، وكذلك الخطوط الناقلة للمياه بمركز اطسا

وفى نهاية الاجتماع اكد النجار على ضرورة تكاتف جميع الجهات الشريكة زات الصلة لإزالة أي معوقات والعمل على دخول المشروعات الجاري تنفيذها حيز الخدمة حتى يتسنى للمواطنين الاستفاده من تلك المشروعات العملاقة بما يحقق آمالهم وتطلعاتهم لتحقيق الهدف الرئيسي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وكان المهندس ممدوح رسلان رئيس القابضة للمياه قد اكد ضرورة مراجعة إعداد الإجراءات التصحيحية لخطط سلامة ومأمونية المياه واستكمال الموافقات البيئية وإجراءات الإصحاح البيئي لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي, بهدف الحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين وذلك في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .

واكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم قيام الإدارة العامة للجودة وشئون البيئة، والإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه والصرف الصحي بالشركة القابضة بمراجعة إعداد الإجراءات التصحيحية لخطة سلامة ومأمونية المياه لنظام إمداد محطة مياه قحافة الجديدة الإصدار الثانى بعد تلافي ملاحظات الجهاز التنظيمى وتمهيداََ لتصديرها للجنة العليا للإعتماد ومراجعةالموقف البيئي و الموافقات البيئية لمحطات معالجة الصرف الصحي بمحافظة الفيوم ومراجعة وبحث التخلص الآمن من المياه الناتجة عن أعمال غسيل المرشحات وأحواض المياه(الروبه). بالاضافة الى مناقشة ما تم بدراسة مامونية تداول الحمأة والتعديلات التى تمت عليها لإخراجها بالشكل النهائي ، وما يخص شئون البيئة من مراجعة اعمال الإدارة البيئية للمحطات من إجراءات عمل دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروعات الصرف الصحي واعداد سجل الحالة البيئية وسجل المخلفات وايضا رصد الملوثات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المحطات ومراجعة إجراءات عملية التخلص الأمن من المخلفات أو بإعادة استخدامهما .

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