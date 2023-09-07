رابطة الأندية المصرية تُعلن موعد قرعة الدوري

اعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن موعد قرعة دوري النيل لموسم 2023 ـ 2024، تمهيدا لانطلاق البطولة فى ثوبها الجديد.

موعد اجراء قرعة دوري النيل

وحددت الرابطة، يوم الاثنين المقبل، الموافق 11 سبتمبر فى تمام الساعة السادسة مساء موعد اجراء قرعة دوري النيل عن الموسم الجديد، وذلك بالعاصمة الادارية الجديدة.

سبب تأجيل إعلان جدول الدوري المصري

وأكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة المصرية، ان سبب تأجيل إعلان جدول الدوري المصري في الموسم الجديد يرجع لتغير مواعيد بطولات الاتحاد الأفريقي موضحاً أن إنهاء الدوري في وقت مبكر إنجاز لعامر حسين المسؤول عن المسابقات في الرابطة وعضو اتحاد الكرة.

وأضاف النائب ثروت سويلم ، عضو رابطة الأندية ، أن تسويق اسم الدوري الممتاز على رأس اهتمامات الرابطة من أجل المنافسة مع الدوريات في المنطقة العربية.

وقال سويلم خلال تصريحات تليفزيونية إن الموسم الجديد سيشهد تطوراً في تصوير المباريات الخاصة بالدوري الممتاز تليفزيونياً بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أنه سيكون هناك دعم لأندية الدوري مالياً في ظل ظروف صعبة تواجه هذه الأندية موضحاً أن هناك تحديات ستواجه الرابطة في الموسم الجديد.

وكان النادي الأهلي قد حسم لقب الدوري المصري في النسخة الماضية للمرة الثانية والأربعين في تاريخه واحتل بيراميدز المركز الثاني.

يذكر أن بطولة كأس مصر نسخة 2023 لم تنته حيث سيتقابل الزمالك مع بيراميدز والأهلي ضد إنبي في نصف النهائي.