تضامن المنيا: التدخل السريع يستجيب لشكوى أسرة بلا مأوى

قال ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة المنيا، ان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، وجه بسرعة فحص شكوى نشرت علي المواقع الإخبارية، بتواجد أسرة بلا مأوى تعيش على كورنيش النيل في المنيا.

وأكد وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، أنه على الفور قام فريق التدخل السريع المحلي التابع للمديرية، بالتوجه لفحص شكوى تواجد أسرة بلا مأوى تعيش على كورنيش النيل بجوار مسجد الفولي، وقد تم إجراء دراسة حالة للأسرة، وتبين أن اسم الأب هو " إسلام حسين عبد النبي" بعمر 32 عامًا، ويعمل كموظف في مجلس المدينة بقرية طوخ الاخيل، والزوجة ربة منزل ولديهم أربعة أبناء، وتعيش معهم والدة الزوجة التي أجرت عملية جراحية في المخ وأفاد المواطن أنه تم طرده من شقته بعد انتهاء عقد الإيجار، ويطلب توفير شقة له ولأسرته.

على الفور، استجاب فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا بقيادة وليد فتحي مدير الفريق وبالتنسيق مع اللواء هانى بدوي رئيس مجلس مدينة المنيا، تم توفير سيارة لنقل الأسره واثاثهم، إلى مركز استضافة المرأة، حيث سيتم استضافة الزوجة ووالدتها وأبناءها الأربعة بشكل مؤقت، حتى يتم استئجار وحدة سكنية للأسرة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.

وكان موقع بوابة الوفد الإليكترونية، قد نشر أمس الأربعاء مأساة أسرة منياوية بلا مأوى ، تحت عنوان أسرة منياوية بلا مأوى تستغيث بمحافظ المنيا ، وعلى الفور إستجاب اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، وأصدر توجيهاته لمديرية التضامن الإجتماعي والتدخل السريع ، للتدخل ودعم الأسرة .