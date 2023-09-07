شيرين تفتح قلبها لـ "واحد من الناس"

تحل الفنانة شيرين، ضيفة في حلقة فنية خاصة ببرنامج "واحد من الناس" وتذاع عبر حلقتي الأسبوع الأحد والاثنين علي شاشة الحياة مع الاعلامي عمرو الليثي.

وتفتح شيرين خزائن أسرارها وتكشف أسرار تذاع لاول مرة عن مسيرتها الفنية وعن حياتها الخاصة وعن الوسط الفني وتجربة زواجها .

شيرين

وتكشف شيرين عن اسمها الحقيقي " اشجان " واسم الشهرة شيرين ومن اختار لها هذا الاسم ، كما تتحدث عن امها وجنسيتها التركي ، وعن عشقها للباليه والتحاقها بكلية الحقوق ، وسر حبها للفنانة الراحلة كريمة مختار.

كما تتناول الحلقة الحديث عن أعمالها الفنية وعشقها لشخصية كريمة بمسلسل عيون ، وأيضا مشاركتها بمسلسلات بنت الأيام وسابع جار وجرايد اوتيل ، كما تتحدث عن مسرحية المتزوجون ومين رشحها للدور ؟ وهل صحيح ان الفنان سمير غانم ماعملش معاك بروفات ؟وأهم ذكرياتها ، وأجرها فى المتزوجون ؟

شيرين

كما تتحدث عن عملها مع النجم الكبير عادل امام ، والذي يعد من اهم محطات حياتك، وكيف بدأت العلاقة الفنية والانسانية معه ؟.

مسلسل تغيير جو

يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرين، مسلسل “تغيير جو”، والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2023، وحقق صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي .

تعاون النجمان إياد نصار ومنة شلبي في عمل درامي جديد تحت عنوان "تغيير جو"، الذي نافس ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2023.

شيرين

مسلسل "تغيير جو" يعرض في رمضان على شاشة Mbc مصر، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، ومن بينهم النجم إياد نصار، ميرفت آمين ومنة شلبي.

تدور أحداث المسلسل «تغيير جو»، في إطار اجتماعي تشويقي، حول شريفة التي تعاني حياتها من العديد من الأزمات منها معاناة والدتها من إدمان المهدئات والكحول، بينما يقدم إياد نصار شخصية دكتور جامعي وتجمعه علاقة مع منة شلبي، وتقدم ميرفت أمين دور خالة منة شلبي واسمها زوزو.