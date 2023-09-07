كيبا يكشف سبب رفضه لعرض بايرن ميونخ وإنتقاله للريال

تحدث الحارس الدولي الإسباني كيبا أريزابالاجا، المنضم لصفوف ريال مدريد الإسباني خلال الصيف الجاري، سبب تعثر انضمامه لصفوف بايرن ميونخ الألماني.

وكشف الدولي الإسباني كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني ، في تصريحات لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية: "لقد كان الأمر سريعا جدا، في النهاية، كما قلت من قبل، عندما يتصل بك ريال مدريد، يتغير كل شيء، ليس هناك الكثير مما يجب التفكير فيه".

وواصل:" صحيح أن كل شيء كان قريبا جدا من الانتهاء مع بايرن ميونيخ الألماني، لكن بعد بضع مكالمات تغير الوضع، الهالة حول البرنابيو مميزة، أردت حقا اللعب في هذا الملعب"

.واختتم:" لعبت في السنوات الثلاث الماضية مع تشيلسي ويمكنني تمييز ذلك. أشعر بالفعل كيف تبدو العودة إلى موطنك"..

يُذكر أن صفقة التعاقد مع كيبا أرزيبلاجا، نادي ريال مدريد الإسباني، مليون يورو دون أن يكون هناك خيار شراء في عقده.

وقدم نادي بايرن ميونخ الألماني، عرضا رسميا لضم كيبا أريزبلاجا من تشيلسي لمدة موسم على سبيل الإعارة، بناء على رغبة من توماس توخيل مدرب الفريق البافاري، والذي سبق قيادة الحارس الإسباني في تشيلسي الإنجيزي.

وخاض الدولي الإسباني كيبا أريزابالاجا، 5 مواسم مع تشيلسي، وفاز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي والدوري الأوروبي، وحصل هذا العام على جائزة أفضل تصد في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023