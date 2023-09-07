عمرو مصطفى يقدم أغنية "مستغني" بالتعاون مع أيمن بهجت قمر

يستعد النجم عمرو مصطفى لتقديم أغنية جديدة بعنوان “مستغني” مع الشاعر أيمن بهجت قمر، ويطرحها خلال الساعات المقبلة، عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي.

وأبدي عمرو مصطفى سعادته بالتعاون مع أيمن بهجت قمر، قائلًا: "شكرًا لأخويا الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر على الأغنية ونتمنى من الله النجاح"، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع اللبناني تيّم.

وتعتبر أغنية افتكرلك إيه هي آخر أغاني عمرو مصطفى، التي طرحها عبر قناته على يوتيوب قبل ثلاثة أشهر، وهي أولى أغاني مشروع إحياء التراث، وقدمتها الفنانة مي فاروق، وكانت من ألحان وفواصل موسيقية لـ عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي.

مالوش زي

وكان طرح عمرو مصطفي ميني ألبوم "مالوش زي" ضم 6 أغاني، وهم: أغنية كان عنده حق، أغنية عايشين بالصورة، أغنية مالوش زي، أغنية غيرك مين، أغنية تيجي تيجي، أغنية هحكيلك قدام.



وكان أعلن الفنان عمرو مصطفي، طرحه أغنية جديدة بدون الكشف عن أي تفاصيل، ونشر عمرو مصطفى صورة له عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق عليها قائلًا: “أغنية جديدة خلال ساعات قليلة بإذن الله يارب تعجبكم”.

وكان عمرو مصطفي أعلن عن قرار العودة للتلحين، وتضمن المنشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، قائلا: “بسم الله الرحمن الرحيم نظرا لظروف الصناعة القاسية وما شهدته الفترة الأخيرة .. لا تعليق احتراما للزملاء”.

وأضاف:"قررنا الآتي الرجوع للتلحين مرة أخرى مع الاستمرار في مشروعي الغنائي وانتظروا أعمالا فنية جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة احتراما لجمهوري الغالي قوي".