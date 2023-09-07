مدرب الأهلي يحسم مصير صفقة المهاجم محمد كوناتي

يحسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي خلال الساعات القليلة القادمة مصير صفقة التعاقد مع الدولي البوركينابي محمد كوناتي مهاجم أخمات جروزني الذي يلعب في الدوري الروسي.

وتم عرض 3 مهاجمين على كولر بعد تمسك نادي جيونبوك الكوري الجنوبي ببقاء اللاعب البرازيلي جوستافو سوزا لنهاية عقده بانتهاء شهر ديسمبر المقبل.

وأبدى كولر ترحيبه مبدئياً بضم محمد كوناتي بجانب مهاجم أفريقي آخر يلعب في الدوري البلجيكي يتكتم مسؤولو الأهلي على هويته وسيتم حسم مصير الصفقة خلال 48 ساعة على أقصى تقدير بحسب تأكيدات مسؤولي الأهلي.

الأهلي يكثف محاولاته لحل أزمة "تاو" و"ديانج"

يكثف مسؤولو الأهلي اتصالاتهم لحل أزمة الجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي أليو ديانج ثنائي فريق الكرة والتوصل لقرار لإعفاء اللاعبين من الوديات التي تقام يوم 12 سبتمبر الجاري لتجنبهم للإجهاد.

وتواصل مسؤولو الأهلي مع الجهاز الفني لمنتخب تونس بقيادة جلال القادري من أجل إعفاء علي معلول من خوض لقاء مصر الودي يوم 12 سبتمبر الجاري ولكن القادري يتمسك ببقاء اللاعب.

ويخوض الفريق الأحمر مباراة ودية ثانية ضد طلائع الجيش يوم الأحد المقبل خارج ملعب مختار التتش قبل السفر إلى السعودية يوم الثلاثاء المقبل على متن طائرة خاصة.