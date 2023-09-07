رجم القطارات.. متى يتوقف؟

تشكل ظاهرة رشق القطارات بالحجارة من قبل الأطفال خطورة كبيرة على الركاب، بعد أن تكررت الواقعة العديد من المرات وأصبحت ظاهرة تشكل خطورة على المواطن وتسبب خسائر كبيرة فى السكة الحديد.

ولمواجهة الظاهرة اطلقت وزارة النقل حملات توعية للكشف عن الظاهرة الخطيرة التى تسبب أضرارًا للركاب وسائقى القطارات، وأضرارًا فى جرارات وعربات القطارات، وطالبت الوزارة المواطنين المشاركة فى التوعية.

ويقوم الأطفال بالقاء الحجارة على القطارات خلال مرورها مما يتسبب فى إصابة الركاب بإصابات خطيرة وكسر زجاج القطار وإحداث خسائر كبيرة فى عربات القطارات.

ويؤكد المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد، خطورة تلك الظاهرة على حياة الركاب، مشيرًا إلى انها تسبب خسائر كبيرة فى القطارات.

وقال رئيس السكة الحديد، فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، إن الهيئة قامت بالعديد من حملات التوعية للحد من الظاهرة الخطيرة، مطالبًا المواطنين بالمشاركة فى حملات التوعية للقضاء على الظاهرة.

وأوضح «عامر»، أن الهيئة قامت بعمل ندوات توعية فى العديد من القرى منها كفر الدوار بحضور شيوخ وقساوسة وأعضاء مجلس نواب من أجل مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة.

وأوضح رئيس السكة الحديد، أن الظاهرة تسببت فى كسر زجاج شبابيك العديد من القطارات، منها قطار تالجو الاسبانى الجديد.

وتسببت ظاهرة رشق الأطفال فى اضرار عديدة لقطارات السكة الحديد وكسر شبابيك زجاجها، ومنذ أيام قليلة اصيبت سيدة فى محافظة البحيرة بجرح قطعى بالفم أثناء جلوسها على مقعد بجوار نافذة مفتوحة قطار القاهرة - الإسكندرية لقيام مجهول بإلقاء حجر على القطار حال سيره.

وقبل شهور اعلنت وزارة النقل إصابة سائق قطار فى عينه واستكماله الرحلة وهو ينزف حتى المحطة، بعدما قام عدد من الأشخاص برشق الحجارة على القطار.

وقالت الوزارة أنه أثناء مسير قطار رقم 500 إكسبريس شربين/ طنطا القادم من محطة شربين متجها إلى محطة كفر الشيخ، قام عدد من الأشخاص برشق الحجارة على القطار قبل محطة بلقاس بـ2 كم، مما أدى إلى كسر الزجاج الأمامى لكابينة القيادة وتناثر الزجاج فى عين قائد القطار اليسرى واليمنى وحدوث جرح بجوار العين اليسرى لسائق القطار»، لافتة إلى أنه استكمل الرحلة وهو ينزف حتى المحطة، حيث تلقى الإسعافات الخاصة بالجروح، ورفض الانتقال إلى المستشفى واستكمل الرحلة، وتم إخطار الشرطة وعمل محضر بالواقعة وتم ضبط المتهمين وحبسهم للعرض على المحكمة العسكرية».

وكرم وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، قائد القطار الذى أصر على استكمال رحلته رغم إصابته.

وعن اسباب استمرار الظاهرة رغم مواجهتها، قالت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية بجامعة عين شمس، إن ظاهرة رشق القطارات بالحجارة توجد منذ سنوات طويلة، وترجع إلى عياب دور التوعية الحقيقى للأطفال الذيين يقومون بالقاء الحجارة على الركاب.

وأكدت «خضر» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، أنه لابد من حملة كبيرة فى الإعلام المرئ عن خطورة تلك الظاهرة والتوعية لها، وتكثف تلك الحملة فى الإعلام المرئي نظرًا لوجود نسبة أمية عالية فى مصر.

ونصحت خضر، بالحديث عن خطورة رشق القطارات بالحجارة فى خطب الجمعة وفى الكنائس وكذلك فى المدارس وأماكن التعليم المختلقة، حتى يتم التوعية من خطورة تلك المشكلة الكبيرة، التى لم تُحل رغم حملات وزارة النقل ورغم التطور التكنولوجى الكبير فى العالم.

وروت خضر موقف حدث لنجل شقيتها، إذ قالت إنه اصيب بالعمى بسبب رشق أحد الأطفال للقطارات بالحجارة، وكان على اعتاب الالتحاق بكلية الطيران، ولكن الإصابة منعته من ذلك وضيعت حلمه.

واشارت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية بجامعة عين شمس، إلى ضرورة وجود برامج للأطفال لتعلمهم حب البلاد حتى ينشأ الجيل على الوعى وعدم التخريب فى الممتلكات عن طريق العبث.

وأكدت أستاذ علم الاجتماع، ضرورة الاهتمام بالهوية المصرية بصورة كبيرة كالاهتمام بالتعليم والاقصاد، فنحن نحتاج إلى ثقافة قوية وجيل ينشأ على التوعية.