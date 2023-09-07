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الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس منصة watch it تطالب بتشجيع شركات الإنتاج الصغيرة ومحاربة القرصنة

جلسة الحوار الوطني
جلسة الحوار الوطني

 

قالت نشوى جاد رئيس مجلس إدارة منصة watch it، إن رفعة سقف الحريات يساهم بقوة فى مزيد من المنافسة للأعمال الفنية خاصة تلك التى يتم عرضها عبر المنصات، متابعة:" حرية الإبداع شي مهم جدا والفن رسالة يعكس ما يدور فى المجتمع ومن ثم رفع سقف الحريات خطوة لمزيد من المنافسة للأعمال الفنية المصرية".

جاء ذلك فى كلمته بلجنة الثقافة والهوية الوطنية حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول :السينما والدراما والتلفزيونية.

وأضافت جاد، أن تشجيع شركات الإنتاج الصغيرة والبت فيما يخص التصاريح والضرائب التى تؤثر على ميزانيات هذه الشركات، مشددة على أهمية دور المركز القومي للسينما، وكيف يمكن أن يساهم فى الترويج للسياحة المصرية من خلال استغلال الأماكن المتاحة والخلابة التى تمتلكها الدولة المصرية للتصوير فيها، مشددة على ضرورة تذليل العقبات بشأن التصوير فى مختلف الأماكن سواء السياحية أو غيرها.

وشددت جاد، على ضرورة محاربة القرصنة، لخطورتها على الصناعة، لافتة إلى رعاية الأعمال الصغيرة لتشجيع القائمين عليها وتقديم النماذج الناجحة.

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