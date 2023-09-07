طارق الدسوقي: مصر تواجه تحديات كبيرة ويحاك ضدها مؤامرات

قال الفنان طارق الدسوقي، أن الهوية والمحتوى والمضمون لا بد أن يرتبط بالمرحلة الراهنة والحالة التى تعيشها مصر، لأنه في منتهى الأهمية.

وأضاف الدسوقي فى كلمته خلال جلسة الثقافة والهوية الوطنية بشأن الصناعات الثقافية، أن ثالوث الفناء هو الجهل والفقر والمرض، والجهل الذى أعنيه ليس القراءة والكتابة وإنما أعني كل أشكال الجهل سياسي ثقافى وفكري، وكل أشكال الجهل.

وأشار إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة ويحاك ضدها مؤامرات من الداخل والخارج، ولا يمكن أن يكون الفن والدراما فى معزل عن ذلك، مؤكدا أننا نحتاج أن نعيد صياغة عقول ووجدان الناس بما يناسب هذه المرحلة، مؤكدا أننا نحتاج أن يكون هناك مواصفات للمنتج الدرامي، ويغوص فى مشاكل هموم الناس ويرتفع بالمستوى الفكري، وينمى روح الانتماء وخاصة لدى الشباب.