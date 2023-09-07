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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

إيمان راغب تطالب بإعادة النظر في لوائح الاتحادات والأنشطة الطلابية

إيمان راغب رئيس
إيمان راغب رئيس اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ سابقا

 

قالت إيمان راغب رئيس اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ سابقا إن الاتحادات الطلابية هي المدرسة الأولى لإفراز الشباب، مشيرة إلى أن هناك تجارب شبابية ناجحة في القطاعات المختلفة، تعود بشكل أساسي للتأهيل والتمكين.

وثمنت راغب خلال كلمات في جلسة التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية الدور البارز للأكاديمية الوطنية للتدريب في التأهيل والتمكين للشباب. 

وطالبت رئيس اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ سابقا بضرورة تبني الأكاديمية لبرنامج تدريب مكثف للفائزين من الاتحادات والهيئات المعاونة، وكذلك إعادة النظر في اللوائح والقوانين المنظمة للاتحادات والأنشطة الطلابية.

وطالبت أيضا بوضع استراتيجية واضحة للجهات التي تعمل على الشباب في الجامعات، بأن يكون هناك تكامل واضح وخطة معلنة لاحتواء الأفكار من هذه البرامج ودمجها.

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