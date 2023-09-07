بحث السعوديون خلال الساعات القليلة الماضية، اليوم الخميس، عن وظائف الأمن البيئي السعودي، وذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن توافر وظائف شاغرة في الأمن البيئي السعودي .

كما اعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية أن الطول المطلوب في الأمن البيئي 168 سم فأعلى، وذلك طبقًا إلى اللجنة التنظيمية التي وضعت المعايير الخاصة بالانضمام إلى قوات الأمن البيئي، وهكذا يستطيع المواطنون المستوفين لجميع الشروط التقديم على الوظائف المعلنة في العام الجديد 1445، والجدير بالذكر أن التسجيل للوظائف يتم إلكترونيًا.

اعرف شروط التسجيل في وظائف الأمن البيئي السعودي 1445

حددت وزارة الداخلية السعودية بعض الشروط والمعايير التي يجب توافرها في المتقدمين على وظائف الأمن البيئي، وقد جاءت الشروط كما يلي:

أن يكون المتقدم من جنسية سعودية.

متزوج من امرأة تحمل الجنسية السعودية.

الطول المطلوب 168 كحد أدنى.

العمر المطلوب في المتقدمين بين 17 إلى 40 عام.

حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة فأعلى أو شهادة معادلة لها.

عدم التحاق المتقدم بأي وظيفة حكومية.

خطوات التسجيل في الأمن البيئي السعودي لعام 1445

الولوج مباشرة إلى منصة أبشر.

النقر على أيقونة الوظائف المتجددة والمتاحة.

اختيار وظيفة جندي في قوات الأمن البيئي.

قراءة الأحكام والشروط جيدًا، ثم النقر على موافقة.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة وبشكل واضح.

ثم النقر على موافق.

الضغط على التالي.

ثم تقديم الطلب في وظائف الأمن البيئي 1444 خلال الرابط التالي اضغط هنا

الضغط على إيقونة الوظائف المتعددة واختيار الوظيفة التي ترغب بالتقدم أليها.

أدخال جميع البيانات الشخصية التي تتضمن.

الاسم رباعي.

رقم الهوية الوطنية.

الجنس.

رقم الجوال.

رقم هوية الأب.

رقم الوظيفة.

التحصيل العلمي.

شهادات الخبرة.

يكون المتقدم حاصل على البكالوريوس في تخصص.

نظم معلومات.

علوم الحاسب.

أحياء.

إحصاء.

الشبكات والاتصالات.

التغذية.

تقنية معلومات.

اتصالات سلكية ولاسلكية.

هندسة ميكانيكية.

هندسة مدنية.

هندسة الإلكترونيات.

هندسة بحرية.

هندسة معمارية.

نظم المعلومات الجغرافية.

هندسة الاتصالات.

دعم أنظمة الشبكات.

إنتاج النبات. ووقايته.

هندسة الطيران هندسة كهربائية.

نظم المعلومات الحاسوبية.

إنتاج حيواني.

هندسة مساحة.

تقنية حيوية نباتية.

علم البيانات والذكاء الاصطناعي.

الجيوماتكس.

تحليل أنظمة الحاسب الآلي.

الأمن السيبراني.