الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

زكي القاضي: الشباب قوة فاعلة في المجتمع المصري

جلسة الحوار الوطني
جلسة الحوار الوطني

 

 رحب الكاتب الصحفي زكي القاضي مقرر مساعد لجنة الشباب في الحوار الوطني، بالحضور وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدا أن الجلسة بها تنوع كبير من الشباب.

جاء ذلك خلال مناقشة قضية التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية والمدرجة ضمن لجنة الشباب بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني.

ولفت القاضي إلى أن دعوة الرئيس للحوار هي الآلية لهذه المرحلة، موضحا أنه بعد الانتهاء من الحوار الوطني سيتم البحث عن استدامة لعملية الحديث في المجتمع، مشيرا أن الحوار الوطني هو جوهر لتبادل الآراء والأفكار وخاصة بين الشباب.

وتابع: التمكين السياسي الذي يحدث الآن يعد حدث مهم في التاريخ، إذ يؤكد اهتمام الدولة المصرية للشباب، لافتا إلى أن الجميع بدأ ملاحظة التغير الكبير الذي حدث في عهد الرئيس السيسي.

وأكد مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني أن الشباب هم قوة فاعلة في المجتمع المصري، وأي محاولات تقييدها ستؤدي بنتيجة عكسية وغير مرضية، موضحا: نحتاج وضع إليه حقيقية لاتحادات الطلابية، ومع وجود لغة تحاور بين الشباب.

ولفت القاضي إلى أن الحوار إجراء حقيقي يتضمن مشاركة حقيقية، موضحا أن الشباب عليهم دور كبير في التاريخ، وبالتالي عليهم مسئولية معلنة لا بد من الالتزام بها.

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