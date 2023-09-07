محافظ المنيا .. يطالب بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير محطات الصرف الصحي

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة المتابعات الميدانية للمشروعات الخدمية، خاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية تلبية احتياجات المواطنين، فى أقرب وقت ممكن.

وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالارتقاء بقرى الريف المصري والحفاظ على البيئة والصحة العامة وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطنين، من جانبه، تفقد اللواء أ.ح هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا أعمال إنشاء محطة الصرف الصحي بقرية صفط الخما، والتي تخدم عددا كبيرا من السكان بقريتى، قمجر، ودمشاو هاشم، للوقوف على معدلات التنفيذ، وإنجاز الأعمال في الوقت المحدد لها للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وفى مركز ومدينة سمالوط، قام الدكتور سعيد محمد رئيس المركز، بتفقد مشروع الصرف الصحى بشارع الصفصافة، لمتابعة أعمال تغيير الخط الرئيسى ، مؤكدا ، على بذل أقصى جهد لسرعة الانتهاء من المشروع، والبدء فورا فى عمليات رصف وتطوير طريق شارع الصفصافة، لتيسير الحركة المرورية ، وتحسين الوضع البيئى ، بما ينعكس ايجابيا على ساكني المنطقة.