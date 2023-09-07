سينمات دول الخليج تستقبل فيلم خمس جولات اليوم

تستقبل السينمات في دول الخليج اليوم، الخميس، فيلم خمس جولات بطولة ماجد المصري، وآدم الشرقاوي، وذلك بعد عرض في مصر.



ومن المقرر أن يتم عرض فيلم خمس جولات في العديد من السينمات بالسعودية ودول الخليج اليوم، الخميس، وكان تم عرض العمل في مصر يوم 16 أغسطس الماضي.

أبطال فيلم خمس جولات

ويضم فيلم خمس جولات مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم، آدم الشرقاوي، نور النبوي، وماجد المصري، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبد المنعم، مدير تصوير أحمد عبد العزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.



قصة فيلم خمس جولات

وتدور أحداث فيلم خمس جولات حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل الراب باتلز والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.



وكان حرص أبطال فيلم 5 جولات على مشاهدة الفيلم مع الجمهور في السينمات ضمن جولتهم بعد طرح العمل مؤخرًا، الجمهور العديد من الصور مع كل من الفنان ماجد المصري، وآدم شرقاوي، وداليا شوقي، ورافقهم المنتج يحيى علام.