الخميس 07 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

سينمات دول الخليج تستقبل فيلم خمس جولات اليوم

خمس جولات
خمس جولات

تستقبل السينمات في دول الخليج اليوم، الخميس،  فيلم خمس جولات بطولة ماجد المصري، وآدم الشرقاوي، وذلك بعد عرض في مصر.


ومن المقرر أن يتم عرض فيلم خمس جولات في العديد من السينمات بالسعودية ودول الخليج اليوم، الخميس، وكان تم عرض العمل في مصر يوم 16 أغسطس الماضي.

 

أبطال فيلم خمس جولات

ويضم فيلم خمس جولات مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم، آدم الشرقاوي، نور النبوي، وماجد المصري، وعايدة الأيوبي،  داليا شوقي، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبد المنعم، مدير تصوير أحمد عبد العزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.


قصة فيلم خمس جولات

وتدور أحداث فيلم خمس جولات حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل الراب باتلز والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.


وكان حرص أبطال فيلم 5 جولات على مشاهدة الفيلم مع الجمهور في السينمات ضمن جولتهم بعد طرح العمل مؤخرًا، الجمهور العديد من الصور مع كل من الفنان ماجد المصري، وآدم شرقاوي، وداليا شوقي، ورافقهم المنتج يحيى علام.

مواد متعلقة

لينا شاماميان في وصلة طرب بمهرجان القلعة.. صور

فنتولين العودة.. عرض فلسطيني عن مأساة الشتات العربي ضمن المهرجان التجريبي

الإلياذة.. الأسطورة الإغريقية ضمن عروض المسرح التجريبي.. صور

مؤلفات اوفنباخ الفرنسي على المسرح الكبير في افتتاح موسم الأوبرا الفني

نقاد وفنانون: التجريب في مصر جاء على أساس التمرد وتفكيك مسرح الكلمة

نقاد وأكاديميون عرب: التجريب في المهجر قائم على المغامرة وتعدد الثقافات

أمينة تقترب من النصف مليون مشاهدة بكليب "بتخوني يا وليد"

نيللي كريم ضيفة فاطمة مصطفى على راديو 9099
الجريدة الورقية