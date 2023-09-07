الخميس 07 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

برايم القابضة تسوق لبيع أحد مقراتها الإدارية

تداولات البورصة المصرية
تداولات البورصة المصرية

وافقت الجمعية العمومية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية على تسويق وبيع مقر الشركة الإداري المملوك للشركة في برج المعز في الدقي بالجيزة.

وأوضحت الشركة، في إفصاح لبورصة مصر اليوم، أنه تمت الموافقة على ذلك حد أدنى متوسط سعر التقييمات المعتمدة من مجلس الإدارة في 24 مايو 2023.

وحققت الشركة ربحاً بلغ 15.2 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2023، مقابل خسائر بلغت 27.57 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 96.8 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 43.08 مليون جنيه في النصف الأول من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال النصف الأول من العام الجاري، حققت الشركة أرباحاً بلغت 178.8 ألف جنيه، مقابل خسائر بلغت 10.8 مليون جنيه في النصف المقارن من 2022.

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