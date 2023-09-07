غرق غفير في بيارة صرف زراعي بالإسماعيلية

توفى غفير بمزرعة بمركز التل الكبير بالإسماعيلية اليوم الخميس غرقا إثر سقوطه ببيارة صرف زراعي بمنطقة وادي الملاك .

تلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد مصرع رجل بالعقد السابع من العمر يدعى قنديل سليمان محمد علي ٦٣ سنة يعمل غفير بمزرعة بوادي الملاك وموظف سابق بالأوقاف مقيم بالكيلو 7.

تم تحرير محضر بالواقعة، و ابلاغ الجهات المختصة، حيث تم تكليف رئيس القرية والسكرتير للتحرك لموقع البلاغ فورا لتحرى الواقعة والتصاريح وتقديم المعاونة بفرق الطوارئ لتجنب اى حوادث اخرى.