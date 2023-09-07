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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

إشادة بالإمكانيات التقنية في جامعة الجلالة الأهلية

مؤتمر الذكاء الاصطناعي
مؤتمر الذكاء الاصطناعي في جامعة الجلالة الأهلية

أشاد الدكتور محمد حسن جادالله، مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، بحجم التجهيزات والإمكانيات التقنية في جامعة الجلالة الأهلية. 

جامعة الجلالة تنفرد بتنظيم المؤتمر الدولي الثاني لعلوم الذكاء الاصطناعي

صور حية من سكن الطلاب في جامعة الجلالة الأهلية (شاهد)

ولفت الدكتور محمد حسن جاد الله إلى أن إمكانيات جامعة الجلالة الأهلية تؤكد استمرار تطوير البنية التحتية التي تنعكس على تطوير التعليم العالي بشكل عام.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الثاني لعلوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الصناعة والمجتمع، تحت رعاية وتنظيم جامعة الجلالة الأهلية. 

وأعرب جاد الله عن سعادته بزيارته الثانية لجامعة الجلالة الأهلية بعد عامين من اعتماد مركز التحول الرقمي بالجامعة. 

وأضاف جادالله أن الحديث عن مجالات الذكاء الاصطناعي هو موضوع الساعة، لانه أصبح جزء أساسي، يدخل في كل تفاصيل حياتنا من تعليم وصحة وصناعة، مما يجعله محور اهتمام العالم كله، باختلاف الأجيال والإعمار، خاصة مع التطور السريع على مدار السنوات الماضية.

وأكد جادالله أن الطالب المصري يستطيع أن يتفوق داخل او خارج مصر، خاصة مع توفير الإمكانيات اللازمة له لتحقيق ذلك، مؤكداً أن جامعة الجلالة توفر هذه الفرصة من خلال أعضاء هيئة تدريس وامكانيات وبرامج مميزة علي أعلي مستوي، مما يساعد الطلاب على الابتكار والإبداع، لظهور كوادر بشرية مؤهلة تقود المستقبل، لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التطبيق الفعلي، مما يعود بالنفع علي الدولة والمواطن.
 

وأشاد الدكتور ابراهيم معوض، عميد كلية علوم وهندسة الحاسب جامعة المنصورة الجديدة، بتنظيم جامعة الجلالة للمؤتمر الدولي الثاني لعلوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. 

ونوه بأن الذكاء الاصطناعي مجرد أداة للتطور التكنولوجي لزيادة الإنتاجية في مختلف التخصصات، مشيرا إلي أهمية التأهيل والتدريب لجميع العاملين في جميع المجالات المرتبطة بهذا التطور، كلاً في التقنيات الخاصة به في تطبيقات كثيرة كمثال الزراعة والصحة والصناعات المختلفة. 

وأكد معوض أهمية التعاون بين المؤسسات الاكاديمية والصناعية، في المشاريع البحثية التطبيقية لتنفيذها علي أرض الواقع، حيث أن الذكاء الاصطناعي يعتمد علي البيانات، مما يتم دمج نظم الذكاء الاصطناعي للتشخيص بدقة عالية، على سبيل المثال في مجال التعليم مقترح بناء نظم ذكية تكتشف الطلاب المتعثرين مبكرًا ودعمهم أكاديميين بالارشاد الأكاديمي.

جامعة الجلالة تنظم مؤتمر الذكاء الاصطناعي الدولي

انفردت جامعة الجلالة بكونها أول جامعة أهلية تقوم بتنظيم المؤتمر الدولي الثاني لعلوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الصناعة والمجتمع، على مدار ثلاثة أيام متتالية، في الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2023، لتكون بداية بحثية فريدة من نوعها، تخدم مخرجاتها الجمهورية الجديدة نحو تنمية مستدامة رقمية. 

ويستهدف مؤتمر الذكاء الاصطناعي جمع الباحثين والخبراء الدوليين من الأوساط الأكاديمية والصناعية لتبادل خبراتهم والنتائج الأخيرة والتطورات والاتجاهات المستقبلية في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، مما يدعم المشاريع والجلسات الصناعية المصممة بشكل أساسي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العلوم والهندسة، على أن تكون نتائج المؤتمر أوراقًا بحثية عالية الجودة في مسارات الذكاء الإصطناعي وتطبيقاته المختلفة.

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