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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

بتعدي القضبان وصدمها القطار.. النيابة تأمر بدفن جثمان مهندسة بالقليوبية

قطار
قطار

 أمرت النيابة العامة بالقليوبية، بدفن جثمان مهندسة نوفيت إثر اصطدام قطار بها أثناء عبورها شريط السكة الحديد بدائرة مركز شرطة قليوب وذلك عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرف الطب الشرعي.

وكان قد تلقى مأمور مركز شرطة قليوب، بلاغا يفيد بورود بلاغ من الأهالي باصطدام قطار بسيدة أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة أمام قرية ميت نما دائرة المركز.

 انتقلت قوات الأمن على الفور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "فوزية أ ن"، 31 سنة، مهندسة زراعية، إثر إصابتها بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جراء اصطدام قطار بها أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة أمام قرية ميت نما دائرة المركز.

وقال شقيق المتوفاة، أثناء سؤاله أمام جهات التحقيق أنها كانت متوجهة لكلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها، ولم يشتبه فى وفاتها جنائيا.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة وتحرير محضر بالواقعة.

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