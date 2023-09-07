زيارة طلاب جامعة الطفل لكلية طب عين شمس (صور)

زار مجموعة من طلاب جامعة الطفل بلغ عددهم 60 طفلًا اليوم الخميس، كلية الطب بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتور على الأنور عميد الكلية.

يأتي ذلك استمرارًا لأنشطة وفعاليات جامعة الطفل بجامعة عين شمس تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة و إشراف الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي والدكتورة نهى الرافعي نائب مدير إدارة المنح والمشروعات ومنسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس.

كواليس زيارة طلاب جامعة الطفل

طلاب جامعة الطفل في طب عين شمس

توجه طلاب جامعة الطفل لمدرج البنهاوى بالكلية للاستماع لعدد من المحاضرات التوعوية والتعريفية.

واستهل الدكتور مصطفى الشاهد الزيارة بتعريف الأطفال بكلية الطب والأقسام والتخصصات المختلفة بها كذلك شرح واستفاض للأطفال عن جسم الإنسان السليم.

طلاب جامعة الطفل في طب عين شمس



كذلك ساعد طلاب جامعة الطفل للتفرقة بين المواد الأدبية والمواد العلمية و أشار لهم أن الفلسفة والمنطق أساس العلوم كلها.

وتطرقت الدكتورة منار اللبان للحديث مع طلاب جامعة الطفل عن النظافة الشخصية وأهميتها فى الوقاية من الأمراض وتعليم الأطفال طريقة تنظيف الأيدى و غسل الأسنان.

طلاب جامعة الطفل في طب عين شمس

ونصحت الدكتورة زينب أشرف طلاب جامعة الطفل بالغذاء الصحى موضحة أهميته فى بناء الجسم وكيفية الحفاظ على جسم صحى سليم قوى.

وشرحت لطلاب جامعة الطفل التعريف بالمناعة وأهميتها فى وقاية الجسم من الأمراض والغذاء الصحى المفيد للأطفال و توضيح أنواع المواد الغذائية المختلفة التى يحتوى عليها الغذاء وفوائدها للجسم فى حوار بناء مع الأطفال.



ومن ضمن فعاليات الزيارة تقسيم طلاب جامعة الطفل إلى ثلاث مجموعات لاصطحابهم لاستوديو التعليم الإلكترونى بالكلية حيث يتم تصوير حالات مرضية وتعليم الطلاب عليها.

طلاب جامعة الطفل في جامعة الجلالة

وزار طلاب جامعة الطفل معمل المحاكاة وشرح فكرته للأطفال حيث يحتوى المعمل على مجسمات لجسم إنسان كامل مجهزة للتدريب الطلاب بشكل يحاكى الواقع.

وجدير بالذكر إن هذه الفعاليات تعد استئناف للمرحلة السادسة، التي بدأت أنشطتها في مطلع أغسطس الجاري وتمتد حتى آخر سبتمبر وأن فريق عمل إدارة المنح والمشروعات بالجامعة هو المنوط به كل الإجراءات التنظيمية والاشرافية.

طلاب جامعة الطفل

يتولى الحفاظ على سلامة الأطفال من خلال استلام وتسليم الأطفال بمدرج كلية العلوم ومصاحبتهم طوال فترة الفعاليات في الكليات المختلفة للعمل علي تذليل أي صعوبات تواجه منسقي الكليات بالإضافة إلى متابعه جميع العمليات اللوجستية والمالية والإدارية في جامعة الطفل الممولة من اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وبعد انتهاء اليوم عاد طلاب جامعة الطفل بأتوبيس جامعة عين شمس إلى مقر التقائهم بكلية العلوم لتسليم الأطفال إلى أولياء أمورهم.

طلاب جامعة الطفل