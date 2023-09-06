الجزائر تفوز على مصر ببطولة أمم أفريقيا للطائرة

فاز منتخب الجزائر على نظيره مصر بثلاثية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا للطائرة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:-

الشوط الأول: 25-21 لصالح الجزائر

الشوط الثاني: 25 -22 لصالح الجزائر

الشوط الثالث: 25-19 لصالح الجزائر

وبتلك النتيجة حسم منتخب الجزائر لدور ال16 من بطولة أمم أفريقيا للطائرة المقامة بمصر على صالة ستاد القاهرة الدولي.

بينما تأهل منتخب مصر لدور ال 16 من بطولة أمم أفريقيا للطائرة رغم خسارته اليوم أمام الجزائر.

وكان منتخب مصر قد فاز في أولى مبارياته بالبطولة على حساب بوروندي بنتيجة 3/0.

وتضم مجموعات بطولة أمم أفريقيا للطائرة:

المجموعة الأولى: مصر وبوروندي والجزائر

المجموعة الثانية: تونس ومالي وتنزانيا وتشاد

المجموعة الثالثة: الكاميرون وكينيا وغانا وليبيا

المجموعة الرابعة: المغرب ورواندا والسنغال جامبيا

وتضم قائمة الفراعنة كلًا من:

:” أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبدالرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد”.