وزير الصحة يبحث التعاون بين مصر وصيربيا في القطاع الصحي

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وزيرة رعاية الأسرة بدولة صيربيا "داريا كيسيتش" والوفد المرافق لها، على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تناول بحث فرص التعاون في تبادل الخبرات بين مصر وصيربيا في مجال طب الأسرة، وصحة الأمهات والأطفال، وكذلك خدمات الرعاية الصحية المقدمة للحوامل وحديثي الولادة. كماتم بحث تبادل الخبرات في مجال تدريب الكوادر الطبية بمختلف التخصصات الطبية في كلا البلدين، خاصة في مجال الجراحات العامة وجراحات الأورام والجرحات الدقيقة.

جانب من اللقاء

و وجه الوزير دعوة للجانب الصيربي لزيارة المستشفيات والمراكز المتخصصة في مجال الأورام مثل مستشفى دار السلام "هرمل"، والتعرف على إمكانيات مصر والخدمات التي تقدمها لمرضى الأورام، مشيرًا إلى مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والتي ساهمت في الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي لملايين السيدات وعلاج المرضى.

و ناقشا الجانبين ايضا التعاون في مجال الكوادر التمريضية المصرية والاستفادة من خبرات دولة صيربيا نظرًا لتميزها في هذا المجال.