وكيل وزارة الصحة بأسيوط يعلن 626ألف و615مستفيد بمبادرة 100يوم صحة حتى الآن

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة باسيوط عن مؤشرات أعمال حملة 100 يوم صحة بمحافظة أسيوط، والتي تهدف إلى تكثيف أعمال المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة توقيع الكشف الطبي على عدد 626 الف و 615 مستفيد ومستفيدة منذ بداية الحملة وحتي اليوم الواحد والسبعون من الحملة .

وقال وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن عدد المنتفعات بالوحدات الثابته والمتنقله 159 ألف و 767 مستفيده بخدمات تنظيم الأسرة منذ انطلاق حمله 100 يوم صحه وعدد 13 الف و 764 ندوه إعلامية بعدد 161 الف و 757 مستفيده من خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة موضحاً إنه تردد على القوافل العلاجية منذ بداية المبادرة 21 ألف و 45 مواطن ومواطنة وأن المحولين الى المستشفيات 63 والمترددين على مبادرة ١٠٠ يوم صحة 4431 والمحولين إلى المستشفيات 30 بإجمالي عدد مترددين 25 ألاف و 476 مواطن وإجمالي المحولين 93 مواطن للمستشفيات لاستكمال الفحوص وإجراءات العلاج.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد أكد علي استمرار فعاليات حملة 100 يوم صحة بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة طوال أيام الحملة، لاستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين مطالبًا الفرق والأطقم الطبية، المشاركة في الحملة ببذل المزيد من الجهد والعطاء لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وخاصة خدمات المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة لافتاً إلى متابعته المستمرة والميدانية لفعاليات الحملة بمختلف مواقع العمل وتوجيه رؤساء المراكز والمدن لتقديم كافة الدعم والتسهيلات للحملة.

دعا محافظ الإقليم المواطنين إلى ضرورة الاطمئنان على أنفسهم بالمتابعة المستمرة وقياس السكر والضغط، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية موضحاً أن الحملة تأتي استكمالا للمبادرات الرئاسية 100 مليون صحة والتي تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى 100 يوم مع ضمان إتاحة جميع الخدمات الطبية على مستوى عال من الجودة، والتأكيد على تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان وصول الخدمات للمنتفعين في جميع المناطق، وبخاصة الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا لافتا إلى ضرورة تكثيف الإجراءات والخدمات الطبية، من خلال الانتشار في تقديم الخدمات الصحية وتفعيل كافة المبادرات الرئاسية والبدء في المبادرات المستحدثة وإجراء مسح طبي وتوفير الدواء والعلاج للمرضى، وتكثيف وتفعيل الأعمال الوقائية والخدمات البيئية ونشر الوعي الصحي في مجال الصحة الإنجابية، فضلًا عن تحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات المركزية والعامة والنوعية لاستكمال العلاج واجراء التدخلات العلاجية والجراحية اللازمة.