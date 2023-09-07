تخريج دفعة جديدة في جامعة النيل الأهلية الأحد

تحتفل جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور وائل عقل، بتخريج دفعة جديدة من طلابها الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، يوم الأحد القادم الموافق 10 سبتمبر الجاري، بالمقر الرئيسي للجامعة بمدينة الشيخ زايد، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الجامعات وكبار الشخصيات العامة.

يشارك في حفل التخرج مجلس أمناء الجامعة بكامل هيئته، وفي حضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الجديد الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولى، وهو ايضًا رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.

كما يحضر الحفل عمداء الكليات، ورؤساء ومديري المراكز البحثية، وأسر الطلاب، وجميع منتسبي الجامعة، وعدد من كبار الإعلاميين والصحفيين.

خريجو جامعة النيل يتواجدون حول العالم

وأكد الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، أن الجامعة ستقوم بتخريج الدفعة الثالثة من الحاصلين على درجة الدكتوراه والدفعة الرابعة عشر من الحاصلين على درجة الماجستير، والدفعة الحادية عشر من الحاصلين على درجة البكالوريوس من 4 كليات وهم، الهندسة والعلوم التطبيقية، إدارة الأعمال، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، التكنولوجيا الحيوية، موضحًا أن الجامعة دوما ما تفخر بخريجيها وطلابها، وما تقدمه من تعليم وبحث علمي يساعد على نهضة وبناء الإنسان والوطن.

وقال رئيس جامعة النيل الأهلية، إن الخريجين من طلاب الجامعة هم السفراء الحقيقيين لها، حيث يتواجد خريجي جامعة النيل في أكثر من 20 دولة حول العالم، كما أن هناك عدد كبير منهم تم توظيفه في أهم الشركات العالمية، وتقلدوا مناصب قيادية وريادية.

وأكد رئيس جامعة النيل الأهلية الدور الريادي والبحثي والعلمي والأكاديمي للجامعة وهو ما جعلها تحصل على سمعة عالمية متميزة، خاصة وأن الجامعة نشأت لتكون رائدة في المجالات التكنولوجية المتقدمة والتي تسهم في دعم الصناعة ونمو الاقتصاد المصري، وترسيخ مبادئ المعرفة والعلم كأساس لنمو المجتمع.

وأشار إلى أن جامعة النيل الأهلية لديها محاور استراتيجية أساسية ترتكز عليها وتعتبرها مجالاتها الرئيسية للعمل نحو النجاح والتنمية، وهي: التعلم – البحث العلمي – الابتكار وريادة الأعمال – التأثير المجتمعي الإيجابي.

نبذة عن جامعة النيل الأهلية

يذكر أن جامعة النيل أول جامعة أهلية بحثية غير هادفة للربح في مصر تم إنشاؤها لتكون رائدة في مجال تعليم التكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها حصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات الإفريقية، في التصنيف العالمي لجوائز التميز الخاصة بريادة الأعمال، وذلك من خلال حصد جائزة "الجامعة الريادية للعام على مستوى قارة إفريقيا" وجائزة "أفضل قيادي ريادي إفريقي" متفوقة على كل الجامعات الإفريقية، وذلك من مجلس اعتماد الجامعات الريادية العالمي (ACEEU) حيث تم تصنيف جامعة النيل الأهلية كأفضل جامعة في مصر بحسب عدد الأبحاث العلمية الدولية التي تم نشرها من قبل أعضاء هيئة التدريس وكذلك طلاب البكالوريوس الذين أهلتهم الدراسة في جامعة النيل لنشر أبحاث علمية في أهم الدوريات العالمية وذلك بناء على QS لتصنيف الجامعات.

