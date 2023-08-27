جامعة النيل الأهلية تفوز بالمركز الأول في مؤشر تطورات السوق

حصلت جامعة النيل الأهلية، برئاسة الدكتور وائل عقل، على المركز الأول على مستوى الجامعات الإفريقية في التصنيف العالمي المتعلق بجوائز التميز في ريادة الأعمال والمشاركة لعام 2023 وسط منافسة كبيرة من 400 جامعة على مستوى القارة لتصبح بعدها الجامعة الريادية الأولى على مستوى قارة أفريقيا في الابتكار وريادة الأعمال، الأمر الذي انعكس وبشكل كبير على الجدارة الريادية للجامعة داخليا وخارجيا كونها واحدة من جامعات الجيل الرابع، ليس فقط في تقديمها لتعليم متميز وبحث علمي متقدم، لكن لأنها تقدم كل ما يدعم فكر ريادة الأعمال وخدمة المجتمع وتطورات السوق، وهي من أهم مواصفات جامعات الجيل الرابع الذي لا يوجد منها في قارة إفريقيا سوى عدد قليل جدا.

حققت جامعة النيل الأهلية نجاحا مستحقا جديدا بفوزها بالمركز الأول على مستوى الجامعات والمراكز البحثية المصرية، في المحور الثالث من مسابقة MOSAIC لأفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية والخاص بـــ " تطور السوق".

وشملت محاور المسابقة الخمسة الرئيسية (رأس المال البشري والبحثي، البنية التحتية وتطور بيئة الأعمال، تطور السوق، مخرجات المعرفة والتكنولوجيا، مخرجات إبداعية)، في ذات السياق حصدت جامعة النيل الأهلية جائزة المركز الأول على مستوى الجامعات الأهلية في نفس المسابقة ( MOSAIC ) لأفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية في محاور المسابقة الخمسة الرئيسية بالكامل.

ويأتي هذا الفوز المستحق للجامعة بعد مسيرة طويلة من العمل والابتكار وريادة الأعمال التي تقدمها الجامعة بما ينعكس بشكل إيجابي على تطورات السوق، خاصة وان الجامعة أنشأت مركز الابتكار وريادة الأعمال والتنافسية والذي ينفذ مبادرة رواد النيل الوطنية والتي يمولها البنك المركزي المصري والبنوك المصرية لخلق نموذج ناجح للحاضنات التكنولوجية وقد دعم هذا المركز من خلال مبادرة رواد النيل أكثر من 270 شركة ناشئة في مرحلة الحضانة، كذلك دعم أكثر من 730 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، وتجاوز إجمالي الإيرادات للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة نحو المليار جنيه، هذا وقد قامت الجامعة بتدريب وتأهيل أكثر من ١٤ ألف شاب ليتمكنوا من مهارات الابتكار وريادة الأعمال.

كما أن الجامعة استطاعت تقديم ما يقرب من ١٦٠٠ وظيفة جديدة لسوق العمل، وأن خريجيها يمتلكون مهارات حل المشكلات بطريقة البحث العلمي، كما يشارك الطلاب في تنفيذ عدد من المشروعات البحثية الريادية مثل مشاريع آليات الري الحديث والزراعة الذكية والجينوم المصري والذكاء الاصطناعي والمشروعات التي تساهم بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد المصري، كما أن الجامعة تقدم برامج البكالوريوس والدراسات العليا للطلاب في مجالات متنوعة، وقد تم تصميم برامجها القائمة على التكنولوجيا والأعمال التجارية ومراكزها البحثية لتتناول مواضيع وقضايا ذات أهمية حيوية للنمو الاقتصادي، والازدهار بشعب مصر والمنطقة والمشاركة في الأبحاث التطبيقية المتطورة.

وجاء إعلان فوز جامعة النيل الأهلية بالجائزتين في فعاليات الحفل الذي نظمه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ على هامش انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تسلم الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، جائزة المركز الأول على مستوى الجامعات الأهلية من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وعدد كبير من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية ممن فازوا في المسابقة، كما تسلم الدكتور الحسن الصبري، المدرس بكلية إدارة التكنولوجيا، ومنسق الجامعة في المسابقة جائزة المركز الأول على مستوى الجامعات والمراكز البحثية المصرية في المحور الثالث من المسابقة.

كلمة رئيس جامعة النيل الأهلية

أعلن الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، عن سعادته بحصول الجامعة على المركز الأول على مستوى الجامعات والمراكز البحثية المصرية في محور تطورات السوق، والمركز الأول على مستوى الجامعات الأهلية في نفس المسابقة ( MOSAIC ) لأفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية في الابتكار والتعاون مع الصناعة، في مسابقة شهدت منافسة قوية بين أفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية في هذا الصدد، مؤكدا ان جامعة النيل الاهلية تركز في استراتيجية عملها على ٤ محاور استراتيجية أساسية، وتعتبرها مجالاتها الرئيسية للعمل نحو النجاح والتنمية، وهي: التعلم – البحث العلمي – الابتكار و ريادة الأعمال – التأثير المجتمعي الإيجابي.

وأكد الدكتور وائل عقل، أن كل خريجي جامعة النيل الأهلية لهم دور عظيم في مجال تخصصهم في مصر والعالم بل أنهم أصبحوا يتقلدوا مناصب مرموقة في الشركات الكبرى بالخليج ودول أوروبا وأمريكا، كما ان الجامعة تقدم برامج تدريبية متميزة وتحتضن برامج ريادة الأعمال وتدعمها وتقوم على رعايتها بداية من مرحلة الفكرة حتى التنفيذ وقياس المخرجات، وأسست مركز "الابتكار والتنافسية وريادة الأعمال" وعدد من الحاضنات التكنولوجية والصناعية والهندسة الابداعية وبيت التصميم، وأطلقت " مبادرة رواد النيل " المدعومة والممولة من البنك المركزي المصري، وإتاحت الفرصة لكافة المبتكرين و المبدعين ورواد الأعمال من مختلف قطاعات المجتمع والطلاب والباحثين والعلماء للإبتكار والتنافسية.

جدير بالذكر ان مسابقة MOSAIC لأفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية في الابتكار والتعاون مع الصناعة تهدف طبقا لما صرح به الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى تحديد وقياس مستوى الابتكار والتعاون مع الصناعة على مستوى الجامعات والمراكز البحثية المصرية، مشيرًا إلى أن أهمية المسابقة تأتي من كونها تُسهم في تحقيق محور من أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والذي توليه الوزارة اهتمامًا كبيرًا بهدف دعم الصناعة الوطنية من خلال تحقيق الربط بين المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الصناعية والإنتاجية لمواجهة التحديات التنموية في مصر.

يذكر أيضا أن جامعة النيل الأهلية تضم هيئة تدريس ذات كفاءة عالمية ومعترفا بهم دوليا، وتدعم الطلاب بأحدث التقنيات والمعرفة لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم.والجامعة حاصلة على اعتماد دولي من بيرسون ومحلي من المجلس الأعلى للجامعات، وأتاح للجامعة أن يكون لديها شبكة عالمية من الخريجين يعملون في 20 دولة، ويشكل ذلك 25٪ من الخريجين، وبرامج العمل والدراسة تتضمن العمل كمساعد لأعضاء الهيئة المعاونة للتدريس أو الباحثين، أو كمتدرب يدعم الأقسام الإدارية المختلفة في الجامعة.والجامعة لديها شراكات دولية ومحلية مع مؤسسات وشركات أكاديمية وصناعية متنوعة، وبها برامج الدراسة في الخارج وبرامج التبادل الطلابي مع أكثر من 10 جامعات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز مهارات الطلاب وتوسيع مداركهم وتجاربهم الحياتية، وبها برامج أكاديمية متميزة مع تخصصات ثانوية حديثة في مجالات مختلفة لتحسين معرفة الطلاب ومؤهلاتهم، ويحصل طلاب فصل 2023_2024 على شهادة كفاءات وشهادة أخرى بالأنشطة المختلفة خارج المنهج الدراسي طوال فترة دراسته من جامعة النيل وهذه الشهادات لها فعالية كبيرة تميزهم في سوق العمل.



