حقيقة عودة «عبلة كامل» إلى التمثيل من جديد| صورة غامضة تثير الشكوك

تسببت الفنانة عبلة كامل في حالة من الجدل والغموض، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن انتشر صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع اختفائها لفترة عن الساحة الفنية.

صورة عبلة كامل تثير جدل السوشيال ميديا

تداول رواد مواقع السوشيال ميديا صورة للفنانة القديرة عبلة كامل، ظهرت فيها برفقة امرأة غير معروفة، وهي ترتدي جلباب أسود، يشبه ملابسها في مسلسلها الشهير سلسال الدم، الذي كان آخر أعمالها، قبل الابتعاد عن الوسط الفني.

عبلة كامل

والأمر الذي جعل المتابعين في حالة من الحيرة والتساؤل حول حقيقة الصورة المنتشرة وعودة الفنانة إلى الشاشات مرة أخرى، ولم توضح الصورة، حتى الآن إذا كانت بتاريخ حديث أم لا، حيث بدت الصورة غامضة ولم تجب عن التكهنات على السوشيال ميديا.

عبلة كامل

قرار عبلة كامل في الابتعاد عن التمثيل

أوضح الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، حقيقة الأخبار المنتشرة عن إصابة الفنانة عبلة كامل بسرطان الثدي وعلاجها في إحدى المستشفيات.

قال نقيب المهن التمثيلية خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامجها «VIP» المذاع على شاشة «هي»، :" أعوذ بالله مافيش الكلام ده، الفنانة الكبيرة عبلة كامل زي الفل، وبتواصل معاها وبنقعد نتكلم ونهزر ونضحك، وهي صديقة عزيزة وعظيمة وبنعتبر نفسنا أكتر من إخوة".

عبلة كامل

وتابع أشرف زكي حديثه: "عبلة أخدت قرار أنها تبتعد، تواصلت معها وقت مهرجان الدراما أنا ودكتور يحيى الفخراني، وهي رفضت، ولو تعبانة أكيد كانت قالتلي، وقولتلها ترجع عشان خاطري قالتلي مش حابة وخاطرك على عيني".

رئيس المهرجان القومي للمسرح يكشف أسباب عدم تكريم عبلة كامل

كشف الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح، عن أسباب عدم تكريم الفنانة عبلة كامل في المهرجان، موضحًا أنها لا تحب الظهور الإعلامي.

عبلة كامل

قال محمد رياض خلال حواره ببرنامج «الستات» عبر قناة «النهار» :" إدارة المهرجان اقترحت من قبل تكريم عبلة كامل، ولكن كانت لها وجهة نظر مختلفة، مشيرًا إلى أنه يحترم قرارها بالابتعاد عن الساحة الفنية".

وأضاف رئيس المهرجان القومي للمسرح :" أنا أكتر واحد أعرف عبلة كامل، هي مش بتحب الظهور بشكل عام من زمان، استحالة تلاقيها في برنامج، طبيعتها كده".