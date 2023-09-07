39 ألف منتفعة من حملة "حقك تنظمي" بالشرقية

قدمت الفرق الطبية بالمرحلة الأولى للحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

تحت شعار "حقك تنظمي" بمحافظة الشرقية، والتي انطلقت السبت الماضي، الخدمة الطبية في يومها الرابع لعدد ٩٧٣٥ منتفعة بالمحافظة، وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٦٩٧٩ سيدة.

ويصل بذلك اجمالي من تم تقديم الخدمة لهن ٣٩٥٤٢ منتفعة، والحاصلات على الوسائل ٢٧٧٣١ سيدة خلال ٤ أيام، بالإضافة لخدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء والباطنة والأطفال.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلة الثانية، في ١٠ إدارات صحية بالمحافظة، وهي "القنايات، ههيا، مشتول السوق، أبوكبير، الحسينية، أولاد صقر، العاشر من رمضان، الإبراهيمية، كفر صقر، الصالحية الجديدة"، والتي تستمر لمدة ٥ أيام حتى مساء الأربعاء من ٢ إلى ٦ سبتمبر ٢٠٢٣.

وأوضح مسعود بأن حملة "حقك تنظمي" تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلي الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال، ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC".

ويعد تنظيم الأسرة هو أحد أكبر عشر إنجازات في مجال الصحة العامة في القرن العشرين، كما أنه من الوسائط الأساسية لكبح جماح النمو السكاني، والذي لا يمكن تحمل ما ينجم عنه من آثار سلبية على الإقتصاد والبيئة، بالإضافة لتأثيره على جهود التنمية التي تبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي.