الباعة الجائلين يسيطرون علي شارع مصطفي حافظ بعين شمس

يشهد شارع مصطفى حافظ بحي عين شمس في محافظة القاهرة أزمات مرورية متكررة طوال اليوم بسبب تزايد أعداد الباعة الجائلين على جانبي الطرق وفي وسط الطريق، وكذلك المحال التجارية التي تقوم بفرش منتجاتهم خارج المحال بعدد أمتار كبيرة علي الجانبين وعربات الميكروباص والتوكتوك غير المرخصين والذين يسيرون دون إنضباط بالشارع.

وتسبب ذلك في أزمات تعيق حركة المواطنين من المارة والعاملين بجهاز الدولة أو القطاع الخاص عند خروجهم للذهاب إلى عملهم وعودتهم ويرجع ذلك إلى عدم النظر إلى الشارع من الإدارة المحلية لحى عين شمس أو الاهتمام به

ويُعيق الزحام حركة السيارات دائمًا منها سير سيارات الإسعاف لإنقاذ المرضي وسيارات الحماية المدنية

وقال محمد علاء أحد المواطنين سكان حي عين شمس ومن المتضررين من هذه الفوضي: "نرجو محاسبة الباعة الجائلين من قبل حي بولاق الدكرور وإيجاد حلول وتخصيص أماكن لهم شارع مصطفى حافظ وأن مشكلات الشارع عديدة ومتكررة وتتبلور في الميكروباص والتوكتوك لأنه يسبب أزمات مرورية ضخمة، وأن السرفيس يتقاضي يوميا من سائقين الميكروباص والتوكتوك مبلغ يقارب العشرون ألف جنيه فاين تذهب كل هذه الأموال.