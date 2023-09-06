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الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

دكتور حسام عبد الرحيم منسقاً عاماً للأنشطة الطلابية بجامعة المنيا

المنسق العام
المنسق العام

أصدر الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الأربعاء 6 سبتمبر ، قراراً بتكليف الدكتور حسام محمد عبد الرحيم، الأستاذ المساعد بكلية دار العلوم، منسقاً عاماً للأنشطة الطلابية بجامعة المنيا للعام الجامعي 2023/2024.

وقدم دكتور عصام فرحات  رئيس جامعة المنيا ، التهنئة للدكتور حسام عبد الرحيم، متمنياً له التوفيق في مهام منصبه، وتحقيق رؤية ورسالة إدارة الجامعة وما تصبوا إليه تجاه أبنائها ، وأكد رئيس الجامعة،  إلى أهمية اندماج الطلاب في الحياة الجامعية وإستثمارها، من خلال دعوة الطلاب للمشاركة في كافة الأنشطة الطلابية ، وتوسيع قاعدة المشاركة، لتنمية مهاراتهم ، وصقل خبراتهم واكتشاف المواهب والقيادات الطلابية.

مطالباً بتنفيذ خطة متميزة هذا العام للنشاط الطلابي تهدف إلى رفع وعي الطلاب الثقافي والاجتماعي وما يهدد الأمن القومي، وتنمية شخصيتهم بما ينعكس على تنمية المجتمع وإعلاء قيم الولاء والانتماء وقبول الآخر، مؤكداً على ضرورة استمرار التعاون المثمر بين منسقي الأنشطة بالكليات ومكاتب رعاية الطلاب.

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