لجان توعية بجنوب سيناء لتسهيل إصدار تراخيص المحال العامة للمواطنين

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تسعى لتقديم كافة التسهيلات أصحاب المحلات التجارية لتشجيعها على التقدم بطلبات الحصول على التراخيص طبقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 والذي بدأ العمل به في ديسمبر 2022.

وأكد محافظ جنوب سيناء، في تصريحات اليوم الأربعاء، أنه جرى الدفع بسيارات متنقلة تابعة للمركز التكنولوجي بالوحدات المحلية لكافة المدن للمرور على المحلات، لتشجيع أصحاب المحلات التجارية العامة لتقديم المستندات المطلوبة لاستخراج رخص التشغيل تلك المحلات، إضافة إلى تشكيل لجان للمرور على المحلات وتقديم التوعية اللازمة بأهمية ترخيص المحلات، وتعريف المواطنين بالتيسيرات الواردة بالقانون من تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص وفقًا لمعدل زمني مناسب، مع الالتزام بإصدار الترخيص خلال شهر إذا كان طالب الترخيص مستوفيًا للاشتراطات العامة والخاصة، وأن سيارة المركز التكنولوجي الخاصة بمدينة شرم الشيخ جرى توزيعها على قطاعات المدينة المختلفة، وذلك تسهيلًا على أصحاب المحلات التجارية العامة لتقديم المستندات المطلوبة لاستخراج الرخص.

وجرى التشديد على رؤساء المدن بضرورة استكمال كافة المحلات والانتهاء من الترخيص في خلال الفترة المحددة، وتكثيف أعمال لجان التوعية من خلال المرور الدوري على المحال التجارية لتشجيع أصحاب المحال على سرعة توفيق أوضاعهم، وتوضيح مميزات القانون، والاستفادة العائدة عليهم جراء تطبيق هذا القانون وتوفيق أوضاعهم لعدم التعرض للمساءلة القانونية.