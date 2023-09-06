جديد السوق المصري.. وكيل VGV يستعد لطرح السيارة U70 Pro Plus

أعلنت شركة VGV مصر عن قرب تدشين علامة VGV الصينية خلال الأيام القليلة القادمة، وتنتمي سيارات VGV لمجموعة صناعة السيارات الصينية Sinotruk Group، بالشراكة مع مجموعة ويتشاي للمحركات أوروبية الأصل، والمملوكة حالياً للحكومة الصينية، وتعد السيارة VGV U70 Pro Plus واحدة من الطرازات المنتظر طرحها رسمياً، وهي النسخة الأكبر من السيارة U70 Pro.

مواصفات السيارة VGV U70 Pro Plus

وسوف تقدم السيارة VGV U70 Pro Plus في مصر بمحرك 1500 سي سي تيربو رباعي الأسطوانات يوفر قوة 156 حصان وعزم دوران 215 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات وسرعة قصوى 175 كم في الساعة.

ويبلغ طول السيارة VGV U70 Pro Plus نحو 4825 مم والعرض 1870 مم والارتفاع 1691 مم وقاعدة العجلات بطول 2800 مم مع خلوص أرضي 200 مم.

وتعتمد السيارة على تصميم خارجي يتضمن شبكة أمامية كبيرة مزودة بشرائح عرضية من الكروم ،كما يتوفر لها مصابيح أمامية بتصميم حاد ولمسات حمراء اللون . كما تأتي بخطوط تصميم مميزة في الجانبين مع مصابيح خلفية بعرض السيارة بالكامل وعجلات رياضية 18 بوصة ولمسات فضية في الجزء الخلفي. كما يتوفر لها مرايا كهربائية وفتحة سقف بانورامية ومصابيح أمامية وخلفية LED وزجاج فاميه.

التجهيزات الداخلية

ومن الداخل تقدم السيارة VGV U70 Pro Plusبعجلة قيادة جلدية ومقاعد بفرش جلدي ومقعد سائق بتحكم كهربائي وشاشة 12.3 بوصة تعمل مع أبل كار بلاي وأندرويد أوتو و6 سماعات مع نظام الصوت ومفتاح ذكي وتكييف ثنائي المناطق . كما تأتي المقصورة مزودة بكاميرا خلفية و4 فتحات USB ونظام ملاحة.

مواصفات الأمان

ومن حيث الأمان زودت السيارة VGV U70 Pro Plus بوسائد هوائية ونظام مراقبة الضغط في الاطارات وفرامل ABS وEBD ونظام الاستقرار الالكتروني ومراقبة النقاط العمياء ومساعد فرامل EBA ومانع انقلاب ARP والتحكم في الفرامل CBC ومساعد الطرق المرتفعة HDC والتحكم في الجر TCS .

ضمان السيارة VGV U70 Pro Plus

وتقدم السيارة VGV U70 Pro Plus في مصر بضمان 6 سنوات أو 160 ألف كم وتتسع لسبعة مقاعد.