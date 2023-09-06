النار تلتهم منزلًا في دونيتسك بعد قصف أوكراني بالذخائر العنقودية

اشتعلت النيران في مبنى سكني بجمهورية دونيتسك الشعبية، بعد قصف القوات الأوكرانية لمنطقة بتروفسكي السكنية، باستخدام الذخائر العنقودية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء.

ووفقًا لخدمات الطوارئ في الجمهورية، أصابت ذخيرة عنقودية منزلا في دانتي لين بمنطقة بتروفسكي، وكان صاحب المنزل محظوظا بالبقاء على قيد الحياة - فقد أصيب بجروح طفيفة، وتم نقله بسيارة إسعاف لتلقي العلاج

ووفقًا لمكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التنسيق والتعاون، قصفت القوات الأوكرانية الجمهورية 94 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث أطلقت 362 نوعا مختلفا من الذخيرة، مما أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة 11 شخصا، وتضرر 32 منزلا، فضلا عن 7 مرافق للبنية التحتية.

ومُنذ عام 2014، بعد أن أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف في أعقاب الانقلاب الذي وقع هناك، أصبحت هذه المنطقة تتعرض بشكل منتظم للقصف من قبل القوات الأوكرانية.

استخدام قذائف اليورانيوم المنضب

من ناحية أخرى، أعرب نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، "فرحان حق"، عن قلقه بشأن استخدام قذائف اليورانيوم المنضب، وذلك تعليقًا على القرار الأمريكي بتزويد كييف بهذا النوع من القذائف، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء.

وقال حق ردًا على سؤال عما إذا كانت الأمم المتحدة قلقة بشأن إمداد واشنطن كييف بقذائف اليورانيوم المنضب: "إن قلقنا بشأن استخدام اليورانيوم المنضب في أي مكان في العالم كان ثابتًا ومستمرًا حتى يومنا هذا".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة سترسل مقذوفات اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا في إطار حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 175 مليون دولار.