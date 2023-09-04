القوات الأوكرانية تُعاني خسائر فادحة في المُعدات والجنود

تُعاني "القوات الأوكرانية"، خسائر فادحة في المُعدات والجنود، بعد مُحاولة لاختراق خط الدفاع الروسي، حسبما أفاد رئيس الشيشان، رمضان قديروف، مساء اليوم الاثنين.

وكتب قديروف عبر تليجرام، أن التكنولوجيا الغربية لا تساعد الجيش الأوكراني في الحصول على ميزة.. تمت تصفية عدد كبير من الجنود.

خسائر واسعة النطاق

وأضاف: نحن نتحدث عن خسائر واسعة النطاق. هذا يجبر العدو على سحب بقايا القوات من اتجاهات أخرى.

ولفت رئيس الشيشان إلى أن التشكيلات القومية مثل "آزوف" متورطة في الصراع، موضحا أن الوضع الصعب في احتياطات الجيش الأوكراني.

من ناحية أخرى، علق الرئيس الشيشاني رمضان قديروف على إدراج اسم والدته أيماني قديروفا في قائمة العقوبات الأمريكية.

وكتب قديروف في منشور على "تلجرام"، يوم الخميس: "لقد كففت عن إبداء الاستغراب إزاء القرارات غير المنطقية للولايات المتحدة والغرب بشأن العقوبات. وفجأة باتت أمي العزيزة على القوائم".

وتابع: "إنها تشتغل بالأعمال الخيرية فقط، والعالم بأسره يعرف ذلك. ولذلك لا يمكن اعتبار القرار الأمريكي إلا أنه انتهاك متعمد ووقح لكافة الأعراف الأخلاقية".