أفضل 4 وجبات إفطار لخفض نسبة السكر في الدم

مرض السكري هو مرض مزمن ترتفع فيه مستويات السكر في الدم إلى مستويات خطيرة ما لم يتم اتخاذ خطوات للحد منها، وإذا كنت تعاني من اضطراب السكر في الدم، فقد تواجه ارتفاعًا في مستويات السكر في الدم في الصباح، والمعروف أيضًا باسم ظاهرة الفجر.

ويوضح الأطباء أن هذا يحدث عادة بين الساعة 4 و8 صباحا، لكن السبب غير واضح، شارك أحد خبراء التغذية أفضل خمس وجبات إفطار من شأنها أن تساعد في تطبيع مستويات السكر في الدم.

الأطعمة الغنية بالألياف

عند تناول الألياف، لا يهضمها الجسم وبالتالي لا ترفع مستويات السكر في الدم، وأوضحت الطبيبة أنه بدلاً من ذلك، فإنه يبطئ عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات، مما قد يؤدي إلى إطلاق تدريجي للجلوكوز في الدم.

تقول أنتونينا جوريفا، أخصائية الغدد الصماء خصيصًا لـ MedicForum: "هذا يساعد على منع الارتفاع المفاجئ والانخفاض في مستويات السكر في الدم".

وأوصت باختيار الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة مثل الشوفان وخبز الحبوب الكاملة وحبوب النخالة والفواكه والخضروات والمكسرات.

الأطعمة الغنية بالبروتين

يمكن أن يساعد البروتين في استقرار مستويات السكر في الدم عن طريق تقليل تأثير الكربوهيدرات على مستويات الجلوكوز.

وتقول طبيبة إن جسمك يستغرق وقتًا أطول لهضم المغذيات الكبيرة، مما قد يساعد في إبطاء امتصاص الجلوكوز من الجهاز الهضمي.

وأضافت الدكتورة جوريفا: "إنه يحفز أيضًا إنتاج الهرمونات التي تعزز الشبع، والتي يمكن أن تمنع الإفراط في تناول الطعام وتساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم".

وأوصت بإدراج البيض واللبن اليوناني والجبن واللحوم الخالية من الدهون في وجبة الإفطار.

الدهون الصحية

تضمين الدهون الصحية في وجبة الإفطار يمكن أن يساعد في إبطاء عملية الهضم وإطلاق السكر في مجرى الدم.

مثل البروتين، يمكن أن تساعدك الدهون الصحية أيضًا على الشعور بالشبع ومنع الإفراط في تناول الطعام. ونصحت بتناول الأطعمة مثل الأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون.

الخضروات غير النشوية

غنية بالمواد المغذية والألياف، والأطعمة مثل السبانخ واللفت والقرنبيط والفلفل والطماطم منخفضة في الكربوهيدرات والسعرات الحرارية. يمكن أن يساعد المحتوى العالي من الألياف على إبطاء عملية الهضم واستقرار مستويات السكر في الدم.

وأضافت: "بالإضافة إلى ذلك، فإن محتواها المنخفض من السعرات الحرارية قد يساعد في التحكم في الوزن، وهو أمر مهم للتحكم بشكل عام في نسبة السكر في الدم".

يصف مؤشر نسبة السكر في الدم المعدل الذي ترفع به الكربوهيدرات مستويات السكر في الدم.

الفواكه مثل التوت والتفاح والكمثرى والحمضيات، ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، تطلق السكر في مجرى الدم بشكل أبطأ. وأضاف الطبيب أن هذا قد يساعد في رفع مستويات السكر في الدم تدريجياً بدلاً من ارتفاعها فجأة.