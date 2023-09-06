رئيس مجلس السيادة السودانى يصدر مرسوماً دستورياً بحل قوات الدعم السريع

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم مرسوماً دستورياً قضى بإلغاء قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017 وتعديلاته لسنة 2019.

قوات الشعب المسلحة السودانية

ووجه الفريق أول ركن البرهان القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة السودانية والأمانة العامة لمجلس السيادة السوداني والجهات المعنية الأخرى بوضع المرسوم موضع التنفيذ.

إلى ذلك، كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أبرز التطورات التي يشهدها السودان على الصعيد الإنساني، إثر الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأشار المكتب إلى التطورات الإنسانية في السودان لحد الآن نزوح حوالي 4.8 مليون شخص داخل وخارج السودان بسبب الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الذي بدأ في منتصف أبريل 2023، عبور نحو مليون شخص الحدود إلى البلدان المجاورة، إجبار ما لا يقل عن مليوني طفل على ترك منازلهم منذ اندلاع الصراع في السودان قبل أكثر من أربعة أشهر.

أبلغت منظمة الصحة العالمية عن 3046 حالة يشتبه في إصابتها بالحصبة و84 حالة وفاة مرتبطة بها في ولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق والقضارف وكسلا والجزيرة وغرب كردفان ونهر النيل وشمال دارفور والبحر الأحمر، لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2023 إلا بنسبة 26.4 في المائة، حيث تم استلام 676.9 مليون دولار حتى 31 أغسطس".