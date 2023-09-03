من الدائري لشارع السودان.. كثافات بمحور صفط

ظهرت كثافات مرورية متحركة على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان، مساء اليوم الأحد.

الحالة المرورية

وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين.

وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

رفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع

كما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وفي السياق ذاته نظمت الإدارة خطة توزيع رجال المرور بالعاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتكثيف الوجود الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

وشددت الإدارة العامة للمرور على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وعدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.

وفى سياق اخر

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4أيام على ذمة التحقيق لحين الانتهاء من التحقيقات في الواقعة.

وكشفت تحريات المباحث عن وجود حارس عقار، متهم بالتنقيب عن الآثار أسفل عقار في منطقة الهرم، وتم وضبط المتهم.

كما عصر بحوزته على الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وكانت قد وردت معلومات لمديرية أمن الجيزة، بتنقيب شخص عن الآثار أسفل عقار في منطقة الهرم.

وعلى الفور تم انتقل رجال المباحث إلى مسرح الواقعة، وتم ضبط المتهم بالتنقيب عن الآثار.

كما تم العثور على حفرة حديثة بفعل المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وإشهارها بالطريق العام.