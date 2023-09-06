محمد أنور يكشف أغرب مهنة له قبل التمثيل.. كنت بحضن واحد (فيديو)

كشف الفنان محمد أنور، عن أغرب مهنة عمل فيها خلال مسيرته، خاصة أنه اعترف من قبل أنه عمل في العديد من المهن المختلفة، قبل أن يستقر في مهنة التمثيل، ويحقق نجاحا كبيرا فيها في الوقت الحالي، ويصبح واحدا من النجوم اصحاب الشعبية كبيرة.

وقال "أنور"، خلال حوار على فضائية "العربية": "أنا اشتغلت شغلانة ممكن البعض يشوفها عيب، ولكن هي مش عيب الحقيقة، أنا كنت شغال شغلانة هي أني بحضن واحد، أروح من الصبح لحد بالليل أحضن واحد ومن ثم أروح، بس الشغلانة دي كان اسمها جيبسون بورد".

كنت بقبض 50 جنيه في اليوم

وتابع محمد أنور: "تركيب الجيبسون بورد ده بيحتاج أن الراجل وهو شغال يفضل ممسوك، فكنت بروح من الصبح أفضل حاضن الراجل اللي شغال عشان ميقعش لحد ما يخلص شغل، وبعدها أقبض وأروح، ودي كانت شغلانتي.. وكنت بقبض 50 جنيه في اليوم على الشغل ده".

وأوضح أن هذا العمل لم يكن محدد بوقت معين، حيث كان يعمل منذ بداية اليوم صباحا وحتى صلاة المغرب تقريبا، مع وجود فترة للراحة، معقبا: "مش كنت بفضل قاعد حاضنه طول الوقت يعني كنا بنريح شوية".

ولفت محمد أنور إلى أنه في بداية مسيرته كان يغضب من الانتقادات التي توجه لفريق مسرح مصر بالكامل بسبب تصرق قردي لأحد الأفراد، معلقا: "يعني أنا عملت حاجة غلط تنتقدني انما مش تنتقد فرقة مسرح مصر بالكامل".