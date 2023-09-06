ليفربول يحتفي بترشح محمد صلاح للكرة الذهبية 2023

علق نادي ليفربول الإنجليزي على ترشح النجم المصري محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية، وتواجده ضمن قائمة 30 لاعبًا مرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم 2023.

وكتب نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" محمد صلاح في قائمة أفضل 30 لاعبًا في العالم مصحوبًا بصورة الفرعون.

وكشفت مجلة فرانس فوتبول منذ قليل عن قائمة أولية بأسماء اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم عن موسم 2022 – 2023، والتي تم الكشف عنها عبر المجلة الفرنسية، على مسرح دو شاتلييه في العاصمة الفرنسية باريس.

وتواجد محمد صلاح في القائمة الأولى للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، وذلك للمرة الخامسة على التوالي التي يترشح فيها الفرعون المصري محمد صلاح لجائزة البالون دور لأفضل لاعب في العالم.

القائمة الأولي للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023

محمد صلاح (ليفربول)

يوشكو جفارديول (لايبزيج ومانشستر سيتي)

أندري أونانا (مانشستر يونايتد وإنتر ميلان)

كريم بنزيما (ريال مدريد والاتحاد)

جمال موسيالا (بايرن ميونيخ)