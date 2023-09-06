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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بعثة الأهلي تغادر النمسا بعد نهاية معسكر الإعداد

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

 غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي النمسا في طريقها للعودة إلى القاهرة، بعد انتهاء معسكر الإعداد اليوم الأربعاء.

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 وكان الأهلي قد خاض معسكرًا في النمسا لمدة 10 أيام، تخللته مباراة ودية أمام فريق «NK Aluminiji» السلوفيني، وانتهت بفوز الفريق بنتيجة 3-1.

 وشهد معسكر الفريق تدريبات مكثفة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، الذي وضع برنامجًا قويًّا للاعبي الفريق تم تنفيذه خلال فترة المعسكر، وذلك للوصول باللاعبين إلى الجاهزية البدنية والفنية المطلوبة قبل انطلاقة الموسم الجديد.

 ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

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