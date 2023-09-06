الفتح السعودي يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

دخلت إدارة نادي الفتح السعودي في مفاوضات جادة وقوية مع الرأس الأخضري دجانيني تفاريس، لاعب أهلي جدة السابق، في إطار تحركات النادي لدعم صفوفه قبل أيام من غلق أبواب موسم الانتقالات الصيفية.

وأكدت التقارير الواردة اليوم أن نجم الأهلي السابق دجانيني تفاريس بات على بعد خطوة من توقيع عقود انضمامه لنادي الفتح، بعد التوصل لاتفاق معه، مع تبقي بعض اللمسات الأخيرة لحسم الصفقة.

ويعد تفاريس من أفضل اللاعبين الذين احترفوا في الدوري السعودي خلال السنوات الأخيرة حيث قدم مستويات أكثر من رائعة رفقة فريق أهلي جدة قبل أن يغادر بعد حدوث خلافات مع إدارة الراقي.

أرقام تفاريس في فترته السابقة مع الأهلي:

وخاض دجانيني تفاريس 56 مباراة بقميص الأهلي في الفترة التي قضاها بين جدران القلعة الحمراء، ساهم خلالها في 42 هدفًا، حيث سجل 32 هدفًا وصنع 10 آخرين.

وتأمل إدارة الفتح التعاقد مع لاعب في مركز الهجوم لسد الفجوة التي خلفها رحيل اللاعب الدولي السعودي فراس البريكان، والذي انتقل لصفوف الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.