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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الفتح السعودي يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

دجانيني تفاريس
دجانيني تفاريس

 دخلت إدارة نادي الفتح السعودي في مفاوضات جادة وقوية مع الرأس الأخضري دجانيني تفاريس، لاعب أهلي جدة السابق، في إطار تحركات النادي لدعم صفوفه قبل أيام من غلق أبواب موسم الانتقالات الصيفية.

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الفتح يسابق الزمن لحسم صفقة نجم الأهلي السعودي السابق

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 وأكدت التقارير الواردة اليوم أن نجم الأهلي السابق دجانيني تفاريس بات على بعد خطوة من توقيع عقود انضمامه لنادي الفتح، بعد التوصل لاتفاق معه، مع تبقي بعض اللمسات الأخيرة لحسم الصفقة.

 ويعد تفاريس من أفضل اللاعبين الذين احترفوا في الدوري السعودي خلال السنوات الأخيرة حيث قدم مستويات أكثر من رائعة رفقة فريق أهلي جدة قبل أن يغادر بعد حدوث خلافات مع إدارة الراقي.

 أرقام تفاريس في فترته السابقة مع الأهلي:

 وخاض دجانيني تفاريس 56 مباراة بقميص الأهلي في الفترة التي قضاها بين جدران القلعة الحمراء، ساهم خلالها في 42 هدفًا، حيث سجل 32 هدفًا وصنع 10 آخرين.

 وتأمل إدارة الفتح التعاقد مع لاعب في مركز الهجوم لسد الفجوة التي خلفها رحيل اللاعب الدولي السعودي فراس البريكان، والذي انتقل لصفوف الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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