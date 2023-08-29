التنسيق الحضاري يستقبل مديرة مكتب اليونسكو بالقاهرة

استقبل المهندس الاستشاري محمد ابو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، اليوم، في مقر الجهاز الدكتورة نوريا سانز مديرة مكتب اليونسكو الاقليمي للعلوم في الدول العربية.

جاء استمراراً للتعاون المثمر بين مكتب اليونسكو في القاهرة ووزارة الثقافة ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.



وخلال اللقاء استعرض م. محمد ابو سعدة مهام الجهاز ومجالات عمله المختلفة سواءً في وضع أسس واشتراطات للمناطق التراثيه، تسجيل المباني ذات القيمة في مصر، الارشيف القومي للمباني التراثيه، ومجهودات الجهاز في وضع اشتراطات تحسين الصورة البصرية للمدن المصرية.



كما تم استعراض مجهودات الجهاز في الحفاظ على العمارة التقليديه في واحة سيوة، كما تطرق النقاش الى استمرار التعاون في المراحل التالية في مشروع إعادة إحياء قرية القرنة للمعماري العالمي حسن فتحي بالاقصر.

إعادة إحياء القرنة



والجدير بالذكر ان الجهاز القومي للتنسيق الحضاري قد انتهى من المرحلة الاولى من مشروع اعادة احياء القرنة في ديسمبر 2021، تلى ذلك المرحلة الثانة والتي شملت ترميم واعادة بناء منزل حسن فتحي، ووضع تصميم عمراني متكامل للساحة الرئيسية في القرية بالاضافة الى تحسين الصورة البصرية للمباني المحيطة بنطاق المشروع، ومن المخطط ان يستمر العمل ليشمل المرحلة الثالثة مبنى السوق وتحسين الصورة البصرية لبقية المباني في نطاق المشروع.

هذا وقد حضر اللقاء د.اكاتسوكي تكاهاشي من اليونسكو و د.هابي حسني مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي، وا.د. هايدي شلبي رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية بالجهاز. وقد تم الاتفاق على استمرار التعاون في العديد من القضايا والمشروعات ذات الاهتمام المشترك في الحفاظ على التراث ونشر الوعي بأهمية الحفاظ عليه.