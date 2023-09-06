وزير خارجية المغرب يُؤكد الحفاظ على الهوية القدسية

قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، إن اجتهادات الملك محمد السادس نحو القدس منذ البداية بعيدة عن المزايدات، والقدس تتعرض لهجوم ميداني لذلك الرد يجب أن يكون ميدانيًا منسقًا لإعادة الهوية القدسية مجددًا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، يجتهد الجميع للحفاظ على الهوية العربية الإسلامية بالقدس من خلال ترميم المنشآت العربية، الدعم الاقتصادي والاجتماعي للمقدسين من خلال تقديم خدمات اجتماعية بالإضافة إلى الحفاظ على الهوية القدسية.

المراحل التعليمية:

وتابع: أن الحفاظ لن يأتي بالبيانات والبلاغات بل بالعمل الميداني المنسق والذي يعطي نتيجة ويحس به المقدسون، ورغم الضغط لمحو الهوية يوجد من يدافع عنها حيث تتكفل وكالة القدس ب500 يتيم مقدسي من كل شيء منذ بداية مراحل حياته بجانب افتتاح مستشفيات ومدارس للأطفال بجميع المراحل التعليمية وهذه هي المقاومة الحقيقة ضد ما تمر به القدس من محو للهوية القدسية.

من ناحية أخرى، قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، لقد سبق الاجتماع الوزاري العربي للدورة ١٦٠ برئاسة المغرب، اجتماعات اللجان حول تركيا وإيران والقضية الفلسطينية وغيرها من الموضوعات التي تحظى باهتمام الدول العربية.

وأوضح أبو الغيط خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر الأمانة العامة عقب انتهاء المجلس الوزارى العربى اليوم الأربعاء ٦ سبتمبر ، نرصد تطورًا في العلاقات بين إيران والسعودية وإيران والدول العربية وكذلك تركيا والدول العربية ولذلك لم تصدر اللجان بيانات بخصوصهما.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية أن هناك جهدًا يبذل لعقد اجتماع على المستوى الوزاري لبحث تنفيذ مبادرة السلام العربية وسوف يعقد هذا الاجتماع في يوم 18 سبتمبر الجاري.